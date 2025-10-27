Advertisement

صحة

الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:00
كشف فريق بحثي من جامعة أوساكا متروبوليتان، أن أصباغ الحناء وخاصة مادة "اللوسون"، قد تساعد في علاج التليف الكبدي من خلال تثبيط تنشيط خلايا الكبد النجمية.
ويواجه المرضى المصابون بالتليف الكبدي مخاطر متزايدة للإصابة بتشمع الكبد، وفشل الكبد، والسرطان. وعلى الرغم من إصابة 3-4% من السكان بالشكل المتقدم من المرض، تظل خيارات العلاج محدودة.
 
 
وأظهرت التجارب على الفئران بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، انخفاضًا في مؤشرات التليف وزيادة وظائف مضادات الأكسدة، ما يمهد الطريق لتطوير أدوية مستقبلية تتحكم في التليف الكبد وتحد من آثاره، وربما تعكسه.
