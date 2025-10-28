26
صحة
حقنة الظهر قد تنقذ حياة الأمهات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:00
A-
A+
أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في
مجلة bmj
أن الحقن فوق الجافية، أو ما يُعرف بـ"حقنة الظهر" التي تُستخدم لتخفيف آلام الولادة، قد تسهم في تقليل خطر المضاعفات الصحية الخطيرة لدى الأمهات بعد الولادة بنسبة تصل إلى 35%.
ووفقًا للبحث الذي أجرته جامعتا غلاسكو وبريستول على أكثر من 567 ألف امرأة أنجبن في
اسكتلندا
بين عامي 2007 و2019، فإن النساء اللواتي تلقين هذا النوع من التخدير سجلن انخفاضًا ملحوظًا في احتمالية الإصابة بتجلط
الدم
، وتسمم الدم، والنزيف المفرط، وفشل القلب، وحتى الحاجة إلى استئصال الرحم.
كما أظهرت النتائج أن التأثير الإيجابي كان أوضح لدى النساء ذوات الحمل المعقد أو اللواتي أنجبن أطفالًا خدجًا، إذ انخفضت المخاطر بنسبة وصلت إلى 50%.
ويُرجّح الباحثون أن لهذه الحقن فوائد فيزيولوجية تتعدى تسكين الألم، إذ تساعد في خفض مستويات التوتر وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يخفف العبء على الجهازين القلبي والتنفسي أثناء الولادة.
ووصف خبراء التخدير النتائج بأنها "مبشرة للغاية"، مشيرين إلى أن الحقن فوق الجافية يمكن أن تكون أكثر أمانًا من التخدير العام في الحالات الطارئة، كما تمنح الأمهات وقتًا لاستعادة طاقتهم خلال المخاض
الطويل
.
لكن الباحثين شددوا على ضرورة إجراء دراسات إضافية تشمل فئات أكثر تنوعًا من النساء، لتأكيد النتائج خارج البيئة السكانية الاسكتلندية.
(إرم نيوز)
قصة الانسولين.. من البقرة إلى المختبرات
Lebanon 24
قصة الانسولين.. من البقرة إلى المختبرات
05:50 | 2025-10-28
28/10/2025 05:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: العمل لساعات طويلة يُغيّر بنية الدماغ ويضعف القدرات الإدراكية
Lebanon 24
دراسة: العمل لساعات طويلة يُغيّر بنية الدماغ ويضعف القدرات الإدراكية
04:00 | 2025-10-28
28/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
Lebanon 24
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
00:00 | 2025-10-28
28/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
17:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
Lebanon 24
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
