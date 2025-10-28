24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:29
photos
يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة فائدة للجسم لغناه بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، لكن طريقة الطهي تؤثر على قيمه الغذائية وفوائده الصحية.
قدمت مجلة "هيلث"، استنادًا إلى خبراء تغذية، خمس طرق صحية لتحضير البيض:
1. السلق بالقشرة أو بدونها
تُعد الطريقة الأمثل لتقليل استهلاك الدهون، إذ يحتفظ البيض المسلوق جزئيًا أو كليًا بجميع عناصره الغذائية. كما أظهرت الأبحاث أن السلق يزيد امتصاص مضادات الأكسدة مقارنة بالخفق.
2. البيض المخفوق
الخفق طريقة شائعة وسهلة، ويُنصح باستخدام زيت
الزيتون
أو الأفوكادو بدل الزبدة لإضافة عناصر غذائية تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون. كما يمكن تعزيز القيمة الغذائية بإضافة خضروات كالسبانخ والفلفل والطماطم والفطر.
3. إضافة بياض البيض
يحتوي الصفار على معظم الفيتامينات والمعادن والدهون، بينما يوفر البياض البروتين وخالٍ من الدهون والكوليسترول. لمن يتبعون نظامًا منخفض
الكوليسترول
، يُنصح بإضافة بياض إلى البيضة الكاملة وطهيه مخفوقًا أو أومليت، لإضافة بروتين دون دهون أو كوليسترول.
4. البيض المخبوز
الخبز طريقة مريحة وسريعة، ويمكن إضافة خضروات مثل الفلفل والسبانخ والفطر والطماطم لزيادة القيمة الغذائية وحجم الوجبة.
5. الأومليت
يُنصح بإضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، وطهيه في مقلاة غير لاصقة لتقليل الدهون المضافة. كما أن الخضروات المضافة تزيد من الألياف ومضادات الأكسدة وتحسن حجم الوجبة. (سكاي نيوز)
