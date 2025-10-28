5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!

Advertisement

قدمت مجلة "هيلث"، استنادًا إلى خبراء تغذية، خمس طرق صحية لتحضير البيض:تُعد الطريقة الأمثل لتقليل استهلاك الدهون، إذ يحتفظ البيض المسلوق جزئيًا أو كليًا بجميع عناصره الغذائية. كما أظهرت الأبحاث أن السلق يزيد امتصاص مضادات الأكسدة مقارنة بالخفق.الخفق طريقة شائعة وسهلة، ويُنصح باستخدام زيت أو الأفوكادو بدل الزبدة لإضافة عناصر غذائية تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون. كما يمكن تعزيز القيمة الغذائية بإضافة خضروات كالسبانخ والفلفل والطماطم والفطر.يحتوي الصفار على معظم الفيتامينات والمعادن والدهون، بينما يوفر البياض البروتين وخالٍ من الدهون والكوليسترول. لمن يتبعون نظامًا منخفض ، يُنصح بإضافة بياض إلى البيضة الكاملة وطهيه مخفوقًا أو أومليت، لإضافة بروتين دون دهون أو كوليسترول.الخبز طريقة مريحة وسريعة، ويمكن إضافة خضروات مثل الفلفل والسبانخ والفطر والطماطم لزيادة القيمة الغذائية وحجم الوجبة.يُنصح بإضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، وطهيه في مقلاة غير لاصقة لتقليل الدهون المضافة. كما أن الخضروات المضافة تزيد من الألياف ومضادات الأكسدة وتحسن حجم الوجبة. (سكاي نيوز)