صحة

تنشط الأعصاب وتعيد الإحساس بالقدم.. جوارب ذكية مبتكرة لمرضى السكري (صور)

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:05
أعلنت شركة Mynerva السويسرية عن تطوير جوارب ذكية تستخدم التنبيه الكهربائي لمساعدة مرضى السكري على استعادة الإحساس بأقدامهم أثناء المشي.
الجوارب، التي تحمل اسم Leia، صُممت خصيصًا لمواجهة الاعتلال العصبي السكري، وهو اضطراب يصيب أعصاب الساق ويؤدي إلى فقدان الإحساس بالقدم، ما يزيد من خطر السقوط والإصابات بين المرضى.

تحتوي الجوارب على مجموعة متكاملة من المستشعرات التي ترصد مناطق القدم وتقيس القوة المطبقة على الأرض أثناء المشي.


ويقوم معالج مزود بالذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات وتحويلها إلى نبضات كهربائية، تُرسل عبر أقطاب موزعة على نسيج الجوارب لتنشيط النهايات العصبية الخاملة، ما يمكّن المستخدم من استشعار خطواته بدقة.


كما أن الجوارب مصممة خصيصًا لكل مستخدم لضمان تلامس الأقطاب مع المناطق الصحيحة، ويمكن غسلها كأي قطعة ملابس عادية دون الحاجة إلى عناية خاصة.


نجحت الشركة في الحصول على تمويل لتسجيل براءة اختراع وللحصول على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وتخطط لاختبار فعالية الجوارب في منع قرح القدم واستعادة الوظائف العصبية بالكامل. ومن المتوقع أن تُطرح الجوارب تجاريًا في عام 2027.
















 
 
