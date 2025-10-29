25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تنشط الأعصاب وتعيد الإحساس بالقدم.. جوارب ذكية مبتكرة لمرضى السكري (صور)
Lebanon 24
29-10-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Mynerva
السويسرية
عن تطوير جوارب ذكية تستخدم التنبيه الكهربائي لمساعدة مرضى
السكري
على استعادة
الإحساس بأقدامهم أثناء المشي.
Advertisement
الجوارب، التي تحمل اسم Leia، صُممت خصيصًا لمواجهة الاعتلال العصبي السكري، وهو اضطراب يصيب أعصاب الساق ويؤدي إلى فقدان الإحساس بالقدم، ما يزيد من خطر السقوط والإصابات بين المرضى.
تحتوي الجوارب على مجموعة متكاملة من المستشعرات التي ترصد مناطق القدم وتقيس القوة المطبقة على الأرض أثناء المشي.
ويقوم معالج مزود بالذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات وتحويلها إلى نبضات كهربائية، تُرسل عبر أقطاب موزعة على نسيج الجوارب لتنشيط النهايات العصبية الخاملة، ما يمكّن المستخدم من استشعار خطواته بدقة.
كما أن الجوارب مصممة خصيصًا لكل مستخدم لضمان تلامس الأقطاب مع المناطق الصحيحة، ويمكن غسلها كأي قطعة ملابس عادية دون الحاجة إلى عناية خاصة.
نجحت الشركة في الحصول على تمويل لتسجيل براءة اختراع وللحصول على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، وتخطط لاختبار فعالية الجوارب في منع قرح القدم واستعادة الوظائف العصبية بالكامل. ومن المتوقع أن تُطرح الجوارب تجاريًا في عام 2027.
مواضيع ذات صلة
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
Lebanon 24
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
29/10/2025 10:30:06
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء مركّب يعيد الأمل لمرضى التصلب اللويحي
Lebanon 24
دواء مركّب يعيد الأمل لمرضى التصلب اللويحي
29/10/2025 10:30:06
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية تطلق مبادرة تعليمية مبتكرة لتعزيز الابتكار في المدارس اللبنانية
Lebanon 24
السفارة الفرنسية تطلق مبادرة تعليمية مبتكرة لتعزيز الابتكار في المدارس اللبنانية
29/10/2025 10:30:06
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات مبتكرة في تحديث تليغرام الجديد
Lebanon 24
ميزات مبتكرة في تحديث تليغرام الجديد
29/10/2025 10:30:06
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
على استعادة
السويسرية
الحص
نبيه
تابع
قد يعجبك أيضاً
تسبب التهابات خطيرة... سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة من الأسواق!
Lebanon 24
تسبب التهابات خطيرة... سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة من الأسواق!
03:28 | 2025-10-29
29/10/2025 03:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوثة بشظايا معدنية وتشكل خطرًا على الصحة… سحب 2.2 مليون كغ من الدجاج المجمد من الأسواق!
Lebanon 24
ملوثة بشظايا معدنية وتشكل خطرًا على الصحة… سحب 2.2 مليون كغ من الدجاج المجمد من الأسواق!
01:58 | 2025-10-29
29/10/2025 01:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الشيا قد لا تناسب الجميع… تعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر
Lebanon 24
فوائد الشيا قد لا تناسب الجميع… تعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر
00:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الحرارة عند الأطفال.. إشارات تنذر بخطر يجب الانتباه لها
Lebanon 24
ارتفاع الحرارة عند الأطفال.. إشارات تنذر بخطر يجب الانتباه لها
15:44 | 2025-10-28
28/10/2025 03:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
12:29 | 2025-10-28
28/10/2025 12:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:28 | 2025-10-29
تسبب التهابات خطيرة... سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة من الأسواق!
01:58 | 2025-10-29
ملوثة بشظايا معدنية وتشكل خطرًا على الصحة… سحب 2.2 مليون كغ من الدجاج المجمد من الأسواق!
00:00 | 2025-10-29
فوائد الشيا قد لا تناسب الجميع… تعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر
15:44 | 2025-10-28
ارتفاع الحرارة عند الأطفال.. إشارات تنذر بخطر يجب الانتباه لها
12:29 | 2025-10-28
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
10:32 | 2025-10-28
العلماء يحذرون من إضافة الموز إلى العصائر.. ما السبب؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 10:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24