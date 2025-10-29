Advertisement

صحة

ملوثة بشظايا معدنية وتشكل خطرًا على الصحة… سحب 2.2 مليون كغ من الدجاج المجمد من الأسواق!

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:58
أعلنت شركة Hormel Foods عن سحب نحو 2.2 مليون كغ من منتجات الدجاج المجمد الجاهز للأكل في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بشظايا معدنية قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وجاء الإعلان عن السحب بالتعاون مع إدارة سلامة وتفتيش الأغذية الأميركية (FSIS) يوم 25 تشرين الأول، عقب تلقي شكاوى من مستهلكين أفادوا بوجود قطع معدنية في صدور وأفخاذ الدجاج المجمدة.

وأوضحت الشركة أن التلوث ناجم عن حزام ناقل يُستخدم في خطوط إنتاج منتجاتها المطهوة، مشيرة إلى أن الكميات المسحوبة — نحو 4.87 ملايين رطل (2.21 مليون كغ) — تم توزيعها بين 10 شباط و19 أيلول على مستوى البلاد.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، حذرت إدارة سلامة الأغذية من احتمال وجود منتجات ملوثة في مخازن الشركات الكبرى، المطاعم، الفنادق، والمدارس، مؤكدة ضرورة عدم استهلاك هذه المنتجات والتخلص منها فورًا.

وشمل السحب عدة أنواع من الدجاج الجاهز للأكل، من أبرزها:

عبوات تزن 6.3 كغ تحتوي على لحم أفخاذ دجاج طبيعي منزوع العظم ومطهو على نار هادئة (رمز المنتج 65009).

عبوات تزن 6.26 كغ تحتوي على قطع صدور دجاج مطهوة على نار هادئة بوزن 85 غراما لكل قطعة (رمز المنتج 77531).

عبوات تزن 10.8 كغ تحتوي على قطع صدور بوزن 142 غراما للقطعة (رمز المنتج 86206).

عبوات تزن 6.33 كغ من "صدر دجاج منزوع العظم مع لحم الضلوع" (رمز المنتج 134394).

دعت السلطات المستهلكين إلى التحقق من وجود الرمز P-223 داخل ختم إدارة الزراعة الأميركية على عبوات الدجاج، حيث يشير هذا الرقم إلى المنتجات المشمولة بعملية السحب.

وأوضحت الإدارة أن عشرات الدفعات الإنتاجية تأثرت بالحزام الناقل نفسه خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى انتشار التلوث المعدني في كميات مختلفة من الدجاج المطهو بين شباط وأيلول 2025.

وحذّر خبراء الصحة من أن ابتلاع الشظايا المعدنية قد يسبب اختناقًا أو جروحًا في الفم والحلق والجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى نزيف داخلي أو التهابات بكتيرية إذا تسببت الثقوب داخل الجسم.

ودعت شركة Hormel المستهلكين الذين يمتلكون المنتجات المشمولة بالسحب إلى التوقف عن استخدامها فورًا والتواصل مع خدمة العملاء عبر موقع الشركة الإلكتروني.
