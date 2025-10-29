Advertisement

صحة

وداعًا لقوائم الانتظار… القلب الجديد يولد من المريض نفسه!

Lebanon 24
29-10-2025 | 17:28
A-
A+
Doc-P-1435723-638973772992375604.jpg
Doc-P-1435723-638973772992375604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بعد سنوات من الأبحاث، نجح فريق من جامعة أوساكا اليابانية في زراعة قلب مصغّر بحجم كرة البينغ بونغ باستخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من أنسجة المريض نفسه، في خطوة تمثل قفزة غير مسبوقة في مجال الطب التجديدي.
Advertisement

يرتكز هذا الإنجاز على تقنية ابتكرها العالم شينيا ياماناكا الحائز على جائزة نوبل عام 2012، تتيح تحويل الخلايا العادية إلى خلايا جذعية محفّزة. ومن خلالها، استطاع فريق الطبيب ساوا يوشيكي برمجة خلايا قلب المريض لتتحول إلى خلايا عضلية قلبية، ثم تجميعها في هيكل ثلاثي الأبعاد يبدأ بالنبض تلقائيًا داخل محلول مغذٍ ودافئ.

ويمنح هذا التقدم أملاً جديدًا لمرضى القلب الذين يواجهون ندرة المتبرعين ومخاطر رفض الجسم للأعضاء المزروعة، إذ إن القلب المصنّع من خلايا المريض يتقبله الجسم طبيعيًا دون الحاجة لأدوية مناعية.

وتجري حاليًا شركة “كيوربس” تجارب سريرية لزرع رقع قلبية حية في صدور المرضى، وقد أظهرت النتائج الأولية أنها تساعد على تنشيط عضلة القلب الضعيفة واستعادة بعض وظائفها.

لكن العلماء يؤكدون أن الطريق ما زال طويلًا نحو تطوير قلب كامل قابل للزراعة، إذ تواجه الأبحاث مخاطر تحول الخلايا إلى أورام سرطانية، وصعوبات في توافق الإشارات الكهربائية بين النسيج المزروع وضربات القلب الطبيعية.

ورغم هذه التحديات، يُعد هذا المشروع خطوة مفصلية، تمهد لليوم الذي يُزرع فيه قلب جديد ينمو من جسد المريض نفسه، لا مجرد جهاز ميكانيكي يضخ الدم.
 
مواضيع ذات صلة
تحذير طبي: أدوية البرد قد تهدد مرضى القلب والضغط المرتفع
lebanon 24
30/10/2025 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: طرق جديدة للدفع في لبنان.. وداعا للكاش؟
lebanon 24
30/10/2025 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تكتب لحنها الجديد...نشيد يولد من رحم الثورة!
lebanon 24
30/10/2025 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعًا للإصدار الثاني.. سبيس إكس تستعد لحقبة جديدة من ستارشيب
lebanon 24
30/10/2025 04:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة أوساكا

جائزة نوبل

اليابانية

بعد سنوات

سنوات من

اليابان

المري

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:30 | 2025-10-29
14:00 | 2025-10-29
11:28 | 2025-10-29
09:04 | 2025-10-29
05:00 | 2025-10-29
03:28 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24