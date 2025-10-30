22
صحة
فائدة صحية غير متوقعة... هذا ما يفعله الكاكاو بشرايين الرجال
Lebanon 24
30-10-2025
|
16:53
A-
A+
يعد الكاكاو من المشروبات المفضلة للكثيرين، سواء للاستمتاع بمذاقه الغني أو للشعور بالدفء في الأمسيات الباردة.
ويمتاز بمركباته الفريدة التي جعلته شائعًا في المطابخ والمقاهي حول العالم، مع فوائده الصحية المتنوعة.
وأظهرت دراسة حديثة أن الكاكاو قد يقلل من آثار الجلوس
الطويل
على صحة الشرايين، خصوصًا لدى الرجال الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.
فالجلوس لساعات يقلل تدفق
الدم
، ما يزيد خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية، بينما تساعد مركبات الفلافانول في الكاكاو على حماية الأوعية الدموية.
وأجرى باحثون في جامعة
برمنغهام
تجربة على 40 شابًا بصحة جيدة؛ نصفهم لائق بدنيًا والنصف الآخر أقل لياقة.
شرب المشاركون مشروبًا غنيًا بالفلافانول (695 ملغ) أو منخفضًا جدًا (5.6 ملغ)، ثم جلسوا ساعتين.
النتائج أظهرت أن المشروب منخفض الفلافانول تسبب في تراجع مرونة الشرايين وارتفاع ضغط الدم، بينما حافظ الكاكاو الغني بالفلافانول على أداء الشرايين الطبيعي.
وقالت الدكتورة كاتارينا رينديرو: "تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافانول أثناء الجلوس وسيلة فعالة للحد من تأثير الخمول على الجهاز الوعائي".
وأضاف طالب الدكتوراه أليسيو دانييلي: "يمكن إضافة الفلافانول بسهولة عبر منتجات الكاكاو، الفواكه مثل التفاح والخوخ والتوت، المكسرات، والشاي الأسود أو الأخضر".
وتركزت الدراسة على الرجال فقط نظرًا لتأثير التغيرات الهرمونية لدى النساء، مع خطط لدراسة مستقبلية لتقييم تأثير الفلافانول عليهن. (روسيا اليوم)
