صحة
فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:00
قد تستمتع بطعم الجوافة الحلو والحامض، لكن هذه الفاكهة البسيطة تقدم فوائد صحية تتجاوز مذاقها، من تحسين صحة البشرة إلى دعم الجهاز الهضمي.
وأوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
والكبد في مستشفى فورتيس فاسانت كونج في
دلهي
، عبر منشوره على إنستغرام أن الجوافة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من
النظام الغذائي
.
وأشار إلى أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر بأربعة أضعاف من البرتقال، ما يعزز صحة القلب والشرايين، وأليافها القابلة للذوبان تساعد في ضبط
الكوليسترول
، بينما يحافظ البوتاسيوم على استقرار ضغط
الدم
.
وأضاف: "مضادات الأكسدة في الجوافة تحمي خلايا القلب من الإجهاد التأكسدي، وتحسن حساسية الإنسولين لدى مرضى
السكري
، وتقلل الحموضة، كما تساهم في الوقاية من القرحة".
وأشار إلى احتوائها على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والليكوبين التي تحافظ على صحة الخلايا والصحة العامة.
وتظهر دراسة في مجلة Foods أن أوراق الجوافة غنية بمركبات نشطة مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والسكري والميكروبات والسرطان، كما تساعد في خفض الدهون وحماية الكبد، مما يجعلها غذاءً طبيعياً لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة. (آرم نيوز)
