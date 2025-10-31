فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!

Advertisement

وأوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي والكبد في مستشفى فورتيس فاسانت كونج في ، عبر منشوره على إنستغرام أن الجوافة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من .وأشار إلى أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر بأربعة أضعاف من البرتقال، ما يعزز صحة القلب والشرايين، وأليافها القابلة للذوبان تساعد في ضبط ، بينما يحافظ البوتاسيوم على استقرار ضغط .وأضاف: "مضادات الأكسدة في الجوافة تحمي خلايا القلب من الإجهاد التأكسدي، وتحسن حساسية الإنسولين لدى مرضى ، وتقلل الحموضة، كما تساهم في الوقاية من القرحة".وأشار إلى احتوائها على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والليكوبين التي تحافظ على صحة الخلايا والصحة العامة.وتظهر دراسة في مجلة Foods أن أوراق الجوافة غنية بمركبات نشطة مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والسكري والميكروبات والسرطان، كما تساعد في خفض الدهون وحماية الكبد، مما يجعلها غذاءً طبيعياً لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة. (آرم نيوز)