Advertisement

صحة

فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1436174-638974632101687784.jpg
Doc-P-1436174-638974632101687784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد تستمتع بطعم الجوافة الحلو والحامض، لكن هذه الفاكهة البسيطة تقدم فوائد صحية تتجاوز مذاقها، من تحسين صحة البشرة إلى دعم الجهاز الهضمي.


وأوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى فورتيس فاسانت كونج في دلهي، عبر منشوره على إنستغرام أن الجوافة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من النظام الغذائي.
Advertisement


وأشار إلى أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر بأربعة أضعاف من البرتقال، ما يعزز صحة القلب والشرايين، وأليافها القابلة للذوبان تساعد في ضبط الكوليسترول، بينما يحافظ البوتاسيوم على استقرار ضغط الدم.


وأضاف: "مضادات الأكسدة في الجوافة تحمي خلايا القلب من الإجهاد التأكسدي، وتحسن حساسية الإنسولين لدى مرضى السكري، وتقلل الحموضة، كما تساهم في الوقاية من القرحة".


وأشار إلى احتوائها على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والليكوبين التي تحافظ على صحة الخلايا والصحة العامة.


وتظهر دراسة في مجلة Foods أن أوراق الجوافة غنية بمركبات نشطة مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والسكري والميكروبات والسرطان، كما تساعد في خفض الدهون وحماية الكبد، مما يجعلها غذاءً طبيعياً لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة. (آرم نيوز)  
مواضيع ذات صلة
فوائد مذهلة للخضروات والفواكه البنفسجية.. تعرفوا إليها
lebanon 24
31/10/2025 09:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
lebanon 24
31/10/2025 09:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
lebanon 24
31/10/2025 09:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
lebanon 24
31/10/2025 09:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

النظام الغذائي

الكوليسترول

السكري

حسن ح

سولي

ساسي

سانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-10-31
16:53 | 2025-10-30
13:59 | 2025-10-30
10:57 | 2025-10-30
07:53 | 2025-10-30
03:46 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24