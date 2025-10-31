27
صحة
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:00
A-
A+
في ظل الإقبال الكبير على حقن شد البشرة، تتزايد التساؤلات حول أمان محفّزات الكولاجين واحتمال تسببها بتليّف أو ندوب.
الطبيبة هنادي
أبو يوسف
، الحاصلة على البورد الأميركي لجراحة الليزر الجلدية والتجميل، أوضحت أن هذه التقنية آمنة عندما تُستخدم من قبل أطباء مختصين وبالجرعات المناسبة.
وبيّنت أن محفزات الكولاجين، مثل Radiesse وSculptra وEllansé، تعمل على تنشيط الخلايا الليفية لإنتاج كولاجين طبيعي من النمطين الأول والثالث، المسؤولين عن مرونة البشرة ومظهرها الشبابي.
لكنها حذّرت من أن الحقن العشوائي أو الزائد قد يؤدي إلى إنتاج كولاجين خشن من الأنواع الليفية المسببة للتندّب.
وأوضحت أن التليف الجلدي هو استجابة مفرطة للشفاء تحدث عند وجود التهاب طويل أو ضغط ميكانيكي، فيما تختلف محفزات الكولاجين لأنها لا تُحدث جرحًا ولا تسبّب التهابًا، بل تحفّز التجديد الطبيعي.
وختمت بالقول: "التليف ليس خطأ في الكولاجين نفسه، بل في البيئة التي يُنتج فيها، لذا تبقى النتيجة آمنة وجميلة عندما تُستخدم المواد بيد خبيرة".
