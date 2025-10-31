ما تأثير الطقس على آلام المفاصل؟

رغم أن الطقس البارد لا يسبّب الأمراض مباشرة، إلا أنّه قد يزيد من آلام المفاصل ويحفّز نوبات الالتهاب، وفق ما تؤكده مؤسسة التهاب المفاصل (Arthritis Foundation).



وترى المؤسسة أنّ قلة النشاط البدني في الأيام الباردة والممطرة تزيد من حدة الألم، كما أن الطقس القاتم قد يرفع الشعور بالكآبة، ما يجعل المصابين أكثر تركيزًا على معاناتهم. وتشير الدراسات إلى أنّ انخفاض درجات الحرارة يؤثر بوضوح على مرضى التهاب المفاصل العظمي والروماتويد، فيما قد تتفاقم أعراض النقرس والذئبة خلال الطقس الحار.وترى المؤسسة أنّ قلة النشاط البدني في الأيام الباردة والممطرة تزيد من حدة الألم، كما أن الطقس القاتم قد يرفع الشعور بالكآبة، ما يجعل المصابين أكثر تركيزًا على معاناتهم.

وتوضح الدكتورة ماركو إيشيموري من مركز Cedars-Sinai أنّ البرودة تجعل السائل الزليلي داخل المفاصل أكثر لزوجة، ما يؤدي إلى تيبّس المفاصل، في حين يفاقم تغيّر الضغط الجوي تمدد العضلات والأوتار ويزيد من الضغط على المفاصل.



وللتخفيف من الألم في الشتاء، ينصح الأطباء بالحفاظ على الدفء، وممارسة النشاط البدني المنتظم، وتناول غذاء متوازن غني بفيتاميني C وD، إضافة إلى القيام بتمارين الإطالة قبل النشاط البدني، مع متابعة الحالة الطبية عند ملاحظة أي أعراض جديدة. (ارم نيوز)