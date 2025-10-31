21
صحة
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:32
حذّر خبير التغذية ديفيد سييسبيديس من مخاطر تناول الفراولة من دون تنظيفها جيدًا، واصفًا إياها بأنها "من أسوأ الفواكه التي يمكن تناولها" بسبب ارتفاع نسبة بقايا المبيدات الحشرية فيها مقارنة بغيرها من الفواكه.
وقال سييسبيديس، في مقطع فيديو نشره عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
ونقلته صحيفة ميرور
البريطانية
، إن الخطأ الأكثر شيوعًا يتمثل في شطف الفراولة سريعًا بالماء قبل حفظها في الثلاجة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تزيل المبيدات بل تسرّع فساد الفاكهة.
ونصح الخبير بضرورة نقع الفراولة في ماء مملّح لمدة
عشر دقائق
ثم شطفها وتجفيفها جيدًا قبل حفظها في وعاء جيد التهوية، لضمان نظافتها وإطالة مدة صلاحيتها.
وتتفق هذه التحذيرات مع ما أوردته منظمة "بيستيسايد أكشن نيتورك يو كيه" في تقرير صدر عام 2024، والذي صنّف الفراولة ضمن أكثر الفواكه تلوثًا بالمبيدات، محذرًا من أن هذه المواد يمكن أن تتراكم في أنسجة
الدم
والعظام وتسبب مشكلات صحية على المدى
الطويل
.
ورغم هذه التحذيرات، تبقى الفراولة من أكثر الفواكه فائدة، إذ تحتوي على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات مثل "سي" و"بي9" و"المغنيسيوم" و"البوتاسيوم"، وتُعرف بدورها في تحسين صحة القلب وتنظيم مستوى السكر في الدم، بل وتُظهر دراسات حديثة أنّها قد تساهم في الوقاية من السرطان عبر تثبيط نمو الخلايا السرطانية. (سكاي نيوز)
