فوائد صحية مذهلة عند زيادة تناول الألياف.. هذا ما كشفته الدراسات

يمكن لكمية الألياف التي يستهلكها الشخص أن تؤثر بشكل كبير على الجسم، من الهضم الصحي مروراً بضبط الوزن، إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



فجوة الشيخوخة الصحية

وبحسب "مديكال إكسبريس"، تقول جنيفر لي الباحثة في مجال التغذية البشرية للشيخوخة في جامعة تافتس: "هناك فجوة مدتها 9 سنوات بين العيش بصحة جيدة حتى سن معينة والعيش بصحة سيئة في نهاية العمر".



ويرى خبراء أن تناول الألياف بأقصى قدر ممكن - أو استهلاك الكمية اليومية الموصى بها من الألياف لوزن الجسم على الأقل – يقدم فوائد رائعة.

مقدار الألياف الصحي

وتوصي "الإرشادات الغذائية للأمريكيين، 2020-2025"، الصادرة عن وزارتي الزراعة والصحة الأمريكيتين، بتناول البالغين ما بين 22 و34 غراماً من الألياف يومياً، حسب العمر والجنس.



وأوضحت الباحثة جنيفر لي أن العامة هي أنه لكل 1000 سعرة حرارية تستهلكها، يجب أن تهدف إلى تناول 14 غراماً من الألياف.



ومع التقدم في السن، تقل كمية الألياف المطلوبة، لتعكس انخفاضاً في عدد السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

مقدار الألياف للشباب

وأضافت لي: "بالنسبة لمن تتراوح أعمارهن بين 19 و30 عاماً، يبلغ متوسط الكمية اليومية الموصى بها من الألياف للإناث 28 غراماً، بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية".



وتابعت: "أما بالنسبة للرجال في نفس الفئة العمرية، فتزداد الكمية الموصى بها إلى 34 غراماً، لأنهم يتناولون كمية أكبر قليلًا من السعرات".



وتشمل فوائد الألياف: المساعدة في تنظيم مستويات الغلوكوز ومنع ارتفاعه المفاجئ عن طريق إبطاء عملية الهضم، وخفض مستويات ، بحيث يمكن إخراجه بدلاً من امتصاصه.



ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب الكاملة، والمنتجات النباتية الطازجة، مثل التفاح والأفوكادو والموز والملفوف والبروكلي والقرنبيط، إضافة إلى البقوليات والفاصوليا ودقيق الشوفان، والمكسرات والبذور.