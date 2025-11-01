29
صحة
بديل أوزيمبيك.. تعرفوا على "الطعام السحري" لإنقاص الوزن
Lebanon 24
01-11-2025
|
03:01
أكد خبراء التغذية أن طعاماً بسيطاً لا تتجاوز كلفته خمسة دولارات قد يحقق نتائج قريبة من تأثير دواء "أوزيمبيك" الشهير لخسارة الوزن.
وأوضحت أخصائية التغذية هيلاري لين من
نيويورك
أن بذور الشيا ترفع مستوى هرمون GLP-1 في الجسم، وهو الهرمون نفسه الذي تستهدفه أدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك، مشيرةً إلى أن هذا يجعلها خياراً طبيعياً فعالًا لمن يسعون إلى التحكم بالوزن دون اللجوء إلى العلاجات المكلفة، التي قد تصل كلفتها إلى 1500 دولار شهرياً.
كيف تعمل بذور الشيا؟
تحتوي الشيا على ألياف قابلة للذوبان تمتص الماء وتشكل مادة هلامية تبطئ الهضم وتزيد الشعور بالشبع، ما يحفّز إفراز الهرمونات المنظمة لسكر
الدم
والشهية، فتعمل بطريقة مشابهة تماماً لأدوية الـGLP-1.
وتنصح لين بنقعها قبل تناولها وتفضّل إعداد بودينغ الشيا بحليب المكسرات بعد نقعها لساعتين على الأقل.
وتُحذّر من أن فعالية الشيا تعتمد على الالتزام بنمط حياة صحي وتوازن غذائي، على عكس الأدوية التي تعطي نتائج أسرع.
تنتمي نبتة الشيا إلى عائلة النعناع، ويعود استخدامها إلى أكثر من 5 آلاف عام لدى شعوب الأزتيك والمايا، وفقاً لما رود في "دايلي ميل".
وتقترح أخصائية التغذية ليزي سترايت من مينيابوليس خلط الشيا مع الشوفان والتفاح والجوز لتعزيز إفراز هرمون الشبع GLP-1، كما يمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو المخبوزات.
دراسات داعمة
أظهرت دراسة حديثة عام 2024 أن مكملات الشيا تحسّن الأيض وصحة القلب وتخفض
الكوليسترول
.
وفي دراسة أخرى بجامعة تورونتو عام 2017، فقد المشاركون الذين تناولوا 30 غراماً من الشيا يومياً نحو 1.8 كغ خلال ستة أشهر، مع انخفاض في محيط الخصر بنحو 3.5 سم، وتراجع في مؤشرات الالتهاب بنسبة 40%.
وأكدت الدكتورة جان هوكس من جمعية
السكري
الكندية أن نتائج الأبحاث تُظهر أن بذور الشيا قد تكون مكملًا طبيعياً آمناً وفعّالًا في إدارة الوزن وتحسين مؤشرات
مرض السكري
.
