أيهما يحمي الشرايين من التلف: التمارين أم الكاكاو؟

وجد علماء أن الشباب الذين يتمتعون بلياقة قلبية وعائية ممتازة عانوا من نفس مشاكل الأوعية الدموية بعد ساعتين من الجلوس، مثل أقرانهم الأقل لياقة. بينما حافظت كلتا المجموعتين على وظيفة صحية للأوعية الدموية عندما شربتا مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول قبل الجلوس.وتأتي هذه الدراسة من جامعة ، في وقت يقضي فيه الشباب الآن ما يقرب من 6 ساعات يومياً في الجلوس، وهذه زيادة بنسبة 18% على مدى عقدين من الزمن في متوسط وقت الجلوس اليومي.وكل هذا الجلوس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط ، حتى بين الذين يمارسون الرياضة بانتظام.الكاكاو يتفوق على التمارينفبحسب النتائج، لا توفر اللياقة القلبية الوعائية العالية أي حماية من تلف الأوعية الدموية الناتج عن الجلوس لمدة ساعتين، ما يتناقض مع الافتراضات الشائعة حول فوائد التمارين الرياضية.بينما حافظ شرب الكاكاو الغني بالفلافانول قبل الجلوس على وظيفة الأوعية الدموية في الذراعين والساقين، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية.ووفق "ستادي فايندز"، أدى الجلوس إلى ارتفاع ضغط الدم الانبساطي بما يصل إلى 5.8 ملم زئبق لدى جميع المشاركين، ولم تتمكن الفلافانول من منع هذه الزيادات.أطعمة الفلافانولوقال الباحثون: "قد يساعد الاستهلاك الاستراتيجي للأطعمة الغنية بالفلافانول، مثل الكاكاو والشوكولا الداكنة والشاي الأخضر والتوت، قبل فترات الجلوس الضرورية، في حماية الأوعية الدموية".وشارك في الدراسة 40 شخصاً، وأكمل كل مشارك جلستين بفاصل أسبوع على الأقل، وقبل كل جلسة إما شربوا مشروب كاكاو غني بالفلافانول، يحتوي على 695 ملغم من إجمالي الفلافانول، أو مشروباً مشابهاً لكنه يحتوي على 5.6 ملغ فقط.وقاس الباحثون مدى كفاءة أداء الأوعية الدموية باستخدام تقنية تُسمى التمدد بوساطة التدفق. يفحص هذا الاختبار كيفية تمدد الشرايين عند زيادة تدفق الدم. فحص الباحثون شريانين: الشريان العضدي في أعلى الذراع والشريان الفخذي السطحي في الفخذ.وبعد ساعتين من الجلوس المتواصل، انخفضت وظيفة الأوعية الدموية في كلا الشريانين، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية.تأثير الجلوس على الأوعية الدمويةولاحظ الباحثون أن الجلوس يضر مؤقتاً بوظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم. وتساءلوا عما إذا كانت الخيارات الغذائية الاستراتيجية أثناء الجلوس قد تساعد في مواجهة هذه الآثار.لكن عندما شرب المشاركون الكاكاو مباشرة قبل بدء الجلوس، استمرت الحماية لمدة ساعتين كاملتين. بينما لم توفر التمارين مثل تلك الحماية.