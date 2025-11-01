Advertisement

صحة

أيهما يحمي الشرايين من التلف: التمارين أم الكاكاو؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1436663-638975741428492016.jpg
Doc-P-1436663-638975741428492016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجد علماء أن الشباب الذين يتمتعون بلياقة قلبية وعائية ممتازة عانوا من نفس مشاكل الأوعية الدموية بعد ساعتين من الجلوس، مثل أقرانهم الأقل لياقة. بينما حافظت كلتا المجموعتين على وظيفة صحية للأوعية الدموية عندما شربتا مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول قبل الجلوس.
Advertisement

وتأتي هذه الدراسة من جامعة برمنغهام، في وقت يقضي فيه الشباب الآن ما يقرب من 6 ساعات يومياً في الجلوس، وهذه زيادة بنسبة 18% على مدى عقدين من الزمن في متوسط وقت الجلوس اليومي. 

وكل هذا الجلوس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حتى بين الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

الكاكاو يتفوق على التمارين
فبحسب النتائج، لا توفر اللياقة القلبية الوعائية العالية أي حماية من تلف الأوعية الدموية الناتج عن الجلوس لمدة ساعتين، ما يتناقض مع الافتراضات الشائعة حول فوائد التمارين الرياضية.

بينما حافظ شرب الكاكاو الغني بالفلافانول قبل الجلوس على وظيفة الأوعية الدموية في الذراعين والساقين، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية.

ووفق "ستادي فايندز"، أدى الجلوس إلى ارتفاع ضغط الدم الانبساطي بما يصل إلى 5.8 ملم زئبق لدى جميع المشاركين، ولم تتمكن الفلافانول من منع هذه الزيادات.



أطعمة الفلافانول
وقال الباحثون: "قد يساعد الاستهلاك الاستراتيجي للأطعمة الغنية بالفلافانول، مثل الكاكاو والشوكولا الداكنة والشاي الأخضر والتوت، قبل فترات الجلوس الضرورية، في حماية الأوعية الدموية".

وشارك في الدراسة 40 شخصاً، وأكمل كل مشارك جلستين بفاصل أسبوع على الأقل، وقبل كل جلسة إما شربوا مشروب كاكاو غني بالفلافانول، يحتوي على 695 ملغم من إجمالي الفلافانول، أو مشروباً مشابهاً لكنه يحتوي على 5.6 ملغ فقط.

وقاس الباحثون مدى كفاءة أداء الأوعية الدموية باستخدام تقنية تُسمى التمدد بوساطة التدفق. يفحص هذا الاختبار كيفية تمدد الشرايين عند زيادة تدفق الدم. فحص الباحثون شريانين: الشريان العضدي في أعلى الذراع والشريان الفخذي السطحي في الفخذ.

وبعد ساعتين من الجلوس المتواصل، انخفضت وظيفة الأوعية الدموية في كلا الشريانين، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية.



تأثير الجلوس على الأوعية الدموية
ولاحظ الباحثون أن الجلوس يضر مؤقتاً بوظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم. وتساءلوا عما إذا كانت الخيارات الغذائية الاستراتيجية أثناء الجلوس قد تساعد في مواجهة هذه الآثار.

لكن عندما شرب المشاركون الكاكاو مباشرة قبل بدء الجلوس، استمرت الحماية لمدة ساعتين كاملتين. بينما لم توفر التمارين مثل تلك الحماية.
مواضيع ذات صلة
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
lebanon 24
01/11/2025 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات
lebanon 24
01/11/2025 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
lebanon 24
01/11/2025 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة صحية غير متوقعة... هذا ما يفعله الكاكاو بشرايين الرجال
lebanon 24
01/11/2025 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

برمنغهام

الرياض

رياضي

جمالي

أم ال

جامع

رياض

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:08 | 2025-11-01
03:01 | 2025-11-01
01:55 | 2025-11-01
00:00 | 2025-11-01
17:32 | 2025-10-31
17:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24