مفاجأة علمية... هل أوميغا 3 يقي فعلًا من أمراض القلب؟

في دراسة جديدة لصحة القلب والأيض، توصل فريق من العلماء الفنلنديين إلى أن حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) أحد المكونات الأساسية في زيت السمك ومكملات 3، يؤثر في عملية الأيض بشكل يختلف من شخص لآخر، وتنخفض مستوياته سريعاً في الجسم عند التوقف عن تناوله.البحث الذي نُشر في موقع “ساينس دايلي” أُجري على 38 متطوعاً تلقوا جرعات عالية من مكملات EPA، وجُمعت منهم عينات دم قبل وأثناء وبعد فترة الاستخدام لمراقبة كيفية تعامل أجسامهم مع الأحماض الدهنية.وأظهرت النتائج أن الجسم يمتص الحمض بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في تركيزه في ، لكن هذه المستويات تنخفض سريعاً عند التوقف عن تناول المكملات. و لوحظت أقوى التغيرات لدى المشاركين الذين كانت مستوياتهم الأساسية من الحمض منخفضة قبل التجربة.الباحثة المشاركة، د.كاتارينا أورني، أوضحت أن لكل شخص “بصمة دهنية” وهي من البروتينات الدهنية تبقى ثابتة نسبياً حتى مع تناول المكملات، ما يفسر الاختلافات الكبيرة في الاستجابة بين الأفراد.كما أظهر البحث أن حمض الإيكوسابنتاينويك ساهم في خفض مستويات الدهون في الدم وقلّل ميل البروتينات الدهنية للالتصاق بجدران الشرايين، وهو ما يُعتبر عاملاً وقائياً ضد تصلب الشرايين وأمراض القلب.وتؤكد النتائج أن الاستجابة لمكملات أوميغا 3 ليست واحدة عند الجميع، بل ترتبط بعوامل بيولوجية فردية، ما يفتح الباب أمام تطوير مكملات مخصصة لكل بصمة أيضية في .