صحة

تجنّب الطعام الفاسد.. مخاطر قد تصل إلى سرطان الكبد!

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:45
يحذر الخبراء من أن الأطعمة الفاسدة قد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، إذ تنتج الكائنات الدقيقة فيها سمومًا كيميائية تعطل وظائف الجسم الأساسية، مسببةً اضطرابات هضمية أو أمراضًا خطيرة مثل سرطان الكبد.


في الأطعمة النباتية كالحبوب والمكسرات، تُعد الفطريات السبب الرئيس للتلف. فأنواع مثل Aspergillus flavus وA. parasiticus تنتج الأفلاتوكسين المسبب لطفرات جينية وتلف الكبد، بينما تولد Fusarium سمومًا تؤثر في الكبد والكلى. وتشمل علامات التلف تغير اللون والرائحة العفنة، وينصح الخبراء بالتخلص من الطعام فورًا.
أما الفواكه، فيصيبها عفن Penicillium expansum الذي يفرز سم الباتولين الضار بالحمض النووي والدهون. وإزالة الجزء المتعفن لا تكفي، لأن الفطر غالبًا يخترق لبّ الفاكهة، خصوصًا الطرية منها.


في الجبن، يُستخدم العفن الآمن لإضافة نكهة مميزة كما في الروكفور والبري، لكن العفن الداكن أو الأحمر قد ينتج سمومًا تعطل توازن الكالسيوم، لذا يُنصح برمي الجبن الطري عند ظهور العفن، والاكتفاء بقص الجزء المصاب من الصلب.


أما اللحوم فتتلف غالبًا بسبب البكتيريا مثل E. coli وSalmonella وClostridium botulinum، التي تفرز سمومًا خطيرة قد تسبب شللًا أو الوفاة. رغم أن الطهي يقضي على البكتيريا، إلا أن سمومها تقاوم الحرارة.


ويشدد الخبراء على ضرورة فحص الطعام بالعين والشم، والتخلّص منه عند الشكّ، فالتسمم الغذائي غالبًا يبدأ من ملوثات غير مرئية لا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان. (آرم نيوز) 
