صحة

أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره

Lebanon 24
02-11-2025 | 09:55
يهيمن اليقطين على الأجواء الخريفية كل عام، سواء كزينة أو في المشروبات والحلويات الموسمية، لكن نسيانه بعد انتهاء الموسم يُعد خسارة غذائية، إذ يؤكد الخبراء أنه غني بفوائد تتجاوز المظهر الجميل.


اللون البرتقالي لليقطين يشير إلى وفرة البيتا كاروتين، الذي يحوّله الجسم إلى فيتامين A الضروري لصحة العينين والبشرة والمناعة. وتشير دراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالكاروتينويدات تقلل الالتهابات وتخفض خطر أمراض القلب والسرطان. كما يحتوي اليقطين على فيتامين C لدعم المناعة، والبوتاسيوم لتعزيز صحة القلب.
يُعد اليقطين أيضًا مصدرًا جيدًا لـالألياف التي تنظم السكر في الدم وتدعم الهضم وتمنح الشعور بالشبع. حلاوته الطبيعية تجعله بديلاً صحيًا للسكر في العصائر والحساء.


أما بذوره فهي "كنز غذائي" غني بـالزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، ما يعزز المناعة والتوازن الهرموني وجودة النوم، بفضل التربتوفان الذي يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين. كما تسهم أليافها وبروتينها النباتي في تحسين الهضم والمزاج.


ويمكن إدخال اليقطين بسهولة في النظام الغذائي عبر تحميصه أو إضافته إلى العصائر والحساء، أو رش بذوره على الشوفان والسلطات. (آرم نيوز) 
