Advertisement

صحة

أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1437205-638977051004028334.webp
Doc-P-1437205-638977051004028334.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة اليومية الشائعة قد تُسرّع تدهور القدرات الإدراكية وتزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن خبراء، أن نمط الغذاء الذي نعتمده بشكل متكرر يمكن أن يكون عاملا حاسما في الحفاظ على صحة الدماغ أو العكس، ما يجعل الوعي الغذائي اليومي خطوة أساسية للوقاية من أمراض الذاكرة والزهايمر.
Advertisement

ويعد الزهايمر أو الخرف الوعائي من الأمراض التي لا علاج لها حتى اليوم، مما يجعل الوقاية، ومنها عبر الغذاء، ذات أهمية قصوى.

ويشير متخصصون إلى أن الأطعمة التي تؤثر على صحة القلب والأوعية أو على الالتهابات أو الأيض (مثل السكري أو ارتفاع الدهون) غالبا ما تؤثر أيضا على صحة الدماغ، مما يجعل الدماغ عرضة أكثر لتراكم الأذى عبر الزمن.
وهناك ثلاثة أنواع من الأطعمة اليومية، التي يُفضَّل تجنّبها أو الحدّ من تناولها لحماية الدماغ من التدهور المعرفي والخرف، وهي:

اللحوم المعالجة: مثل النقانق، اللحم المقدد، والتي تحتوي على نسب عالية من الأملاح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، وقد ربطت دراسات عديدة استهلاكها المتكرر بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب.
الأطعمة فائقة المعالجة: تشمل الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات الصناعية، والمشروبات الغازية، إذ تؤدي نسب السكر والدهون الصناعية العالية فيها إلى التهابات مزمنة وضعف في تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤثر تدريجيا في الذاكرة والتركيز.
المشروبات السكرية: مثل العصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والمياه الغازية المُنكهة، والتي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ وتُضعف حساسية الإنسولين، مما يزيد احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو من أبرز العوامل المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية.
ويؤكد الخبراء أن تبنّي نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والنوم الجيد، يشكل أفضل درع واقٍ ضد أمراض الذاكرة والخرف مع التقدم في السن.
مواضيع ذات صلة
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
lebanon 24
03/11/2025 03:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
03/11/2025 03:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها
lebanon 24
03/11/2025 03:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
lebanon 24
03/11/2025 03:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الغازية

التركي

السكري

الغاز

الترك

بترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:21 | 2025-11-02
15:59 | 2025-11-02
11:00 | 2025-11-02
09:55 | 2025-11-02
06:45 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24