22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
02-11-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة اليومية الشائعة قد تُسرّع تدهور القدرات الإدراكية وتزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.
وكشفت صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، نقلا عن خبراء، أن نمط الغذاء الذي نعتمده بشكل متكرر يمكن أن يكون عاملا حاسما في الحفاظ على صحة الدماغ أو العكس، ما يجعل الوعي الغذائي اليومي خطوة أساسية للوقاية من أمراض الذاكرة والزهايمر.
Advertisement
ويعد الزهايمر أو الخرف الوعائي من الأمراض التي لا علاج لها حتى اليوم، مما يجعل الوقاية، ومنها عبر الغذاء، ذات أهمية قصوى.
ويشير متخصصون إلى أن الأطعمة التي تؤثر على صحة القلب والأوعية أو على الالتهابات أو الأيض (مثل
السكري
أو ارتفاع الدهون) غالبا ما تؤثر أيضا على صحة الدماغ، مما يجعل الدماغ عرضة أكثر لتراكم الأذى عبر الزمن.
وهناك ثلاثة أنواع من الأطعمة اليومية، التي يُفضَّل تجنّبها أو الحدّ من تناولها لحماية الدماغ من التدهور المعرفي والخرف، وهي:
اللحوم المعالجة: مثل النقانق، اللحم المقدد، والتي تحتوي على نسب عالية من الأملاح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، وقد ربطت دراسات عديدة استهلاكها المتكرر بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب.
الأطعمة فائقة المعالجة: تشمل الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات الصناعية، والمشروبات
الغازية
، إذ تؤدي نسب السكر والدهون الصناعية العالية فيها إلى التهابات مزمنة وضعف في تدفق
الدم
إلى الدماغ، ما يؤثر تدريجيا في الذاكرة والتركيز.
المشروبات السكرية: مثل العصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والمياه الغازية المُنكهة، والتي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ وتُضعف حساسية الإنسولين، مما يزيد احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو من أبرز العوامل المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية.
ويؤكد الخبراء أن تبنّي نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والنوم الجيد، يشكل أفضل درع واقٍ ضد أمراض الذاكرة والخرف مع التقدم في السن.
مواضيع ذات صلة
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
03/11/2025 03:07:08
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
03/11/2025 03:07:08
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها
03/11/2025 03:07:08
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
03/11/2025 03:07:08
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
الغازية
التركي
السكري
الغاز
الترك
بترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
Lebanon 24
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
16:21 | 2025-11-02
02/11/2025 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروها.. عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي
Lebanon 24
احذروها.. عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي
15:59 | 2025-11-02
02/11/2025 03:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
11:00 | 2025-11-02
02/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره
Lebanon 24
أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره
09:55 | 2025-11-02
02/11/2025 09:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنّب الطعام الفاسد.. مخاطر قد تصل إلى سرطان الكبد!
Lebanon 24
تجنّب الطعام الفاسد.. مخاطر قد تصل إلى سرطان الكبد!
06:45 | 2025-11-02
02/11/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:21 | 2025-11-02
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
15:59 | 2025-11-02
احذروها.. عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي
11:00 | 2025-11-02
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
09:55 | 2025-11-02
أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره
06:45 | 2025-11-02
تجنّب الطعام الفاسد.. مخاطر قد تصل إلى سرطان الكبد!
05:00 | 2025-11-02
معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24