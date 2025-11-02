22
صحة
احذروها.. عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي
Lebanon 24
02-11-2025
|
15:59
حذّر الدكتور بيتر تكاتشينكو، أخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
والكبد في
جامعة سيتشينوف الطبية
، من أن الإفراط في شرب السوائل أثناء تناول الطعام قد يضعف عملية الهضم ويقلل من فعالية العصارة المعدية.
وأوضح تكاتشينكو أن شرب كميات كبيرة من الماء أو المشروبات خلال الوجبات يؤدي إلى تخفيف تركيز العصارة المعدية وتقليل نشاط الإنزيمات الهاضمة، ما يبطئ عملية الهضم ويجعل المعدة أقل كفاءة في أداء وظيفتها.
وأشار الطبيب إلى أن تأثير السوائل يختلف بحسب درجة حموضة المعدة؛ فإذا كانت الحموضة منخفضة يُستحسن تجنّب الشرب أثناء الطعام، بينما يمكن تناول رشفات بسيطة في حال ارتفاعها دون أن تسبب ضررًا.
ونصح تكاتشينكو بتناول السوائل بعد الوجبات لإتاحة الوقت الكافي للعصارة المعدية لهضم الطعام، لافتًا إلى أن المشروبات الدافئة بعد الأطعمة الدسمة قد تساهم في تحفيز حركة المعدة ومنع الركود، شرط الالتزام بالاعتدال وعدم المبالغة في الكمية.
