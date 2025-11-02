Advertisement

صحة

احذروها.. عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:59
A-
A+
Doc-P-1437279-638977212399145634.jpg
Doc-P-1437279-638977212399145634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الدكتور بيتر تكاتشينكو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في جامعة سيتشينوف الطبية، من أن الإفراط في شرب السوائل أثناء تناول الطعام قد يضعف عملية الهضم ويقلل من فعالية العصارة المعدية.
Advertisement

وأوضح تكاتشينكو أن شرب كميات كبيرة من الماء أو المشروبات خلال الوجبات يؤدي إلى تخفيف تركيز العصارة المعدية وتقليل نشاط الإنزيمات الهاضمة، ما يبطئ عملية الهضم ويجعل المعدة أقل كفاءة في أداء وظيفتها.

وأشار الطبيب إلى أن تأثير السوائل يختلف بحسب درجة حموضة المعدة؛ فإذا كانت الحموضة منخفضة يُستحسن تجنّب الشرب أثناء الطعام، بينما يمكن تناول رشفات بسيطة في حال ارتفاعها دون أن تسبب ضررًا.

ونصح تكاتشينكو بتناول السوائل بعد الوجبات لإتاحة الوقت الكافي للعصارة المعدية لهضم الطعام، لافتًا إلى أن المشروبات الدافئة بعد الأطعمة الدسمة قد تساهم في تحفيز حركة المعدة ومنع الركود، شرط الالتزام بالاعتدال وعدم المبالغة في الكمية.
مواضيع ذات صلة
عون يتشدد في المطالبة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية والجيش يحذر من انها تعيق عملية حصر السلاح
lebanon 24
03/11/2025 03:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
03/11/2025 03:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
احذرها.. أخطاء شائعة تدمر بطارية هاتفك
lebanon 24
03/11/2025 03:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أعشاب تخفف "سوء الهضم".. ما هي؟
lebanon 24
03/11/2025 03:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة سيتشينوف الطبية

أمراض الجهاز الهضمي

جامعة سيتشينوف

التزام

جامع

بيرة

تشين

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:21 | 2025-11-02
11:22 | 2025-11-02
11:00 | 2025-11-02
09:55 | 2025-11-02
06:45 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24