موسم الإنفلونزا هذا العام يبدأ مبكراً.. ما الطريقة الأكثر فعالية للوقاية؟
Lebanon 24
02-11-2025
|
23:00
photos
أكدت البروفيسورة
أولغا كاربوفا
، رئيسة
قسم علم الفيروسات
بجامعة
موسكو
، أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ أبكر من المعتاد، لكنه مرتبط بعوامل مناخية وحركة الطيور المهاجرة، وليس بزيادة عدوانية للفيروس نفسه.
وشددت على أن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية، حيث يساهم في الحد من شدة تفشي المرض، مشيرة إلى أن أسلوب الحياة الصحي والنشاط البدني مهمان لكنه لا يغنيان عن التطعيم.
كما أوصت كاربوفا بارتداء الكمامات للمرضى المصابين، للحد من انتشار
الفيروس
، مؤكدة أن الكمامات أقل فاعلية عند ارتدائها من قبل الأفراد الأصحاء في الأسرة.
