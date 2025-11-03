هل يزيد الضوء الصناعي ليلا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

Advertisement

كشفت دراسة حديثة ضمن فعاليات الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية 2025 عن وجود صلة بين التعرض للضوء الصناعي ليلاً وزيادة نشاط الدماغ المرتبط بالالتهاب في الشرايين، ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.وأوضح أبو هاشم من وكلية هارفارد الطبية أن التلوث الضوئي شائع للغاية، إلا أن تأثيره على صحة القلب لم يكن مفهومًا بشكل كامل حتى الآن.وشملت الدراسة 450 بالغًا غير مصابين بأمراض القلب أو السرطان، حيث خضعوا لفحوصات PET/CT لقياس نشاط التوتر الدماغي والالتهاب الشرياني. وأظهرت النتائج: وجود علاقة شبه خطية بين التعرض للضوء ليلاً وارتفاع خطر أمراض القلب، كل زيادة في الانحراف المعياري للتعرض للضوء ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بنسبة 35% خلال 5 سنوات و22% خلال 10 سنوات.استمرت هذه العلاقة حتى بعد ضبط عوامل الخطر التقليدية والعوامل البيئية الأخرى. ويربط الباحثون هذه العلاقة بالآلية البيولوجية التي تتفاعل فيها إشارات الدماغ مع التوتر، ما يؤدي إلى استجابة مناعية والتهاب الأوعية الدموية، ويساهم تدريجيًا في تصلب الشرايين وزيادة مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.وأكد خوليو فرنانديز-ميندوزا أن النتائج تمثل إضافة مهمة للأدلة العلمية، مشيراً إلى أن تقليل التعرض للضوء الاصطناعي ليلاً أصبح قضية صحة عامة مهمة.واقترحت الدراسة حلولاً على مستويين:على مستوى المدن: تقليل الإضاءة الخارجية غير الضرورية، استخدام دروع للعاكسات، وأضواء حساسة للحركة.على المستوى الشخصي: إبقاء غرف النوم مظلمة وتجنب الشاشات الإلكترونية قبل النوم.ورغم قوة النتائج، أشارت الدراسة إلى أنها توثق ارتباطًا وليست سببًا مباشرًا، مع ضرورة توسيع البحث ليشمل مجموعات أكبر وأكثر تنوعًا واختبار تدخلات للحد من التعرض للضوء الليلي.وختم الدكتور أبو هاشم: "التعرض للضوء الليلي ليس مجرد مصدر إزعاج، بل قد يزيد خطر أمراض القلب، وينبغي أن يأخذه الأطباء وصناع السياسات في الاعتبار ضمن استراتيجيات الوقاية". (روسيا اليوم)