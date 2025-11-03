استعدادًا للشتاء… هذه الأدوية يجب أن تكون في صيدليتك المنزلية

Advertisement

مع اقتراب فصل البرد، ينصح الخبراء بتجهيز الصيدلية المنزلية لمواجهة أمراض الشتاء الشائعة مثل الحمى والسعال والزكام والتهاب الحلق والآلام الجسدية.يقول الصيدلي الألماني ألكسندر شميتس إن الصيدلية المنزلية في هذا الموسم يجب أن تضم أدوية تخفف الحرارة والآلام، مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول والأسبرين، إلى جانب مقياس حرارة دقيق لا غنى عنه، ويفضّل أن يكون للأطفال بقطعة مرنة، بينما يمكن للبالغين استخدام المقياس الفموي.أما لالتهابات الحلق والسعال، فيوصي باستخدام أدوية الاستحلاب لترطيب الفم والحلق، وشراب السعال المخصص لتخفيف البلغم أو تهدئة السعال الجاف، بالإضافة إلى الشاي الطبي مثل الزعتر واليانسون وزهر الزيزفون الذي يساعد على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف التهيج.وفي حال انسداد الأنف، يمكن استعمال بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان التي تحتوي على مواد مثل “زيلوميتازولين” أو “أوكسيميتازولين”، مع الانتباه إلى عدم استخدامها لأكثر من سبعة أيام متتالية، كما يُنصح ببخاخات مياه البحر أو غسولات الأنف لترطيب الغشاء المخاطي وتسهيل التنفس.ويضيف شميتس أن من الضروري الاحتفاظ بمعقم اليدين وقناع FFP2 لتقليل خطر العدوى، إلى جانب مرهم للجروح وضمادات وكمادات باردة وأدوية للجهاز الهضمي. كما يجب حفظ الصيدلية المنزلية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال، وتدوين تاريخ فتح الأدوية السائلة لتجنّب استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.