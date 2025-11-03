Advertisement

صحة

استعدادًا للشتاء… هذه الأدوية يجب أن تكون في صيدليتك المنزلية

Lebanon 24
03-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1437652-638977970862979560.jpg
Doc-P-1437652-638977970862979560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع اقتراب فصل البرد، ينصح الخبراء بتجهيز الصيدلية المنزلية لمواجهة أمراض الشتاء الشائعة مثل الحمى والسعال والزكام والتهاب الحلق والآلام الجسدية.

يقول الصيدلي الألماني ألكسندر شميتس إن الصيدلية المنزلية في هذا الموسم يجب أن تضم أدوية تخفف الحرارة والآلام، مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول والأسبرين، إلى جانب مقياس حرارة دقيق لا غنى عنه، ويفضّل أن يكون للأطفال بقطعة مرنة، بينما يمكن للبالغين استخدام المقياس الفموي.
Advertisement

أما لالتهابات الحلق والسعال، فيوصي باستخدام أدوية الاستحلاب لترطيب الفم والحلق، وشراب السعال المخصص لتخفيف البلغم أو تهدئة السعال الجاف، بالإضافة إلى الشاي الطبي مثل الزعتر واليانسون وزهر الزيزفون الذي يساعد على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف التهيج.

وفي حال انسداد الأنف، يمكن استعمال بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان التي تحتوي على مواد مثل “زيلوميتازولين” أو “أوكسيميتازولين”، مع الانتباه إلى عدم استخدامها لأكثر من سبعة أيام متتالية، كما يُنصح ببخاخات مياه البحر أو غسولات الأنف لترطيب الغشاء المخاطي وتسهيل التنفس.

ويضيف شميتس أن من الضروري الاحتفاظ بمعقم اليدين وقناع FFP2 لتقليل خطر العدوى، إلى جانب مرهم للجروح وضمادات وكمادات باردة وأدوية للجهاز الهضمي. كما يجب حفظ الصيدلية المنزلية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال، وتدوين تاريخ فتح الأدوية السائلة لتجنّب استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.
 
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (DPA)
 
مواضيع ذات صلة
في فصل الشتاء.. هذه النباتات المنزلية تحارب الرطوبة والعفن
lebanon 24
04/11/2025 00:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق خدمات الكهرباء والمياه في غربي بعلبك استعداداً لفصل الشتاء
lebanon 24
04/11/2025 00:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني تابع مع الفرق الفنية الاستعدادات لموسم الشتاء
lebanon 24
04/11/2025 00:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هروب المساعدة المنزلية يُفسد احتفال هذه الفنانة بعيد ميلادها! (فيديو)
lebanon 24
04/11/2025 00:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

زيزفون

باراس

سولا

إيبو

تامو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-03
10:30 | 2025-11-03
04:30 | 2025-11-03
03:53 | 2025-11-03
03:09 | 2025-11-03
01:37 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24