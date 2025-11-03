حتى بعد التبييض... هذه الأطعمة تصفر أسنانك!

Advertisement

حذّرت طبيبة الأسنان من أن بعض الأطعمة والمشروبات اليومية يمكن أن تسبب اصفرارًا واضحًا في الأسنان حتى لدى من خضعوا لعمليات تجميلية مثل الزرعات أو الفينير، مؤكدة أن العناية اليومية وحدها لا تكفي للحفاظ على البياض الناصع.وقالت كينسيلا، مؤسسة علامة “Icy Bear” للعناية بالفم، في حديث لصحيفة ميل البريطانية، إن المشكلة لا تكمن في الامتناع عن هذه الأطعمة بالكامل، بل في معرفة مسببات التصبغ والحد من تأثيرها بخطوات بسيطة بعد الأكل أو الشرب.وأوضحت أن طبقة الخارجية للأسنان مسامية بطبيعتها، ما يجعلها تمتص الأصباغ القوية الموجودة في الأطعمة والمشروبات، ومع مرور الوقت يتغير اللون تدريجيًا، بينما يؤدي تآكل المينا مع التقدم في العمر إلى كشف الطبقة الداخلية الصفراء بطبيعتها.وأشارت إلى أن الشاي والقهوة والعصائر الحمضية والصلصات الحمراء والتوت الداكن والتدخين وحتى السجائر الإلكترونية من أبرز المسببات لتصبغ الأسنان وتآكل المينا. كما حذّرت من أن المواد التجميلية كالزرعات والفينير أكثر عرضة للتصبغات من المينا الطبيعية.ونصحت كينسيلا بالمضمضة بالماء أو غسول فم خالٍ من بعد الوجبات، وتنظيف الأسنان بعد مرور نصف ساعة من تناول المشروبات الحمضية، مع زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويًا للحفاظ على ابتسامة صحية وبيضاء.المصدر: Daily Mail