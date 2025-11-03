25
صحة
حتى بعد التبييض... هذه الأطعمة تصفر أسنانك!
Lebanon 24
03-11-2025
|
16:00
A-
A+
حذّرت طبيبة الأسنان
البريطانية
هانا كينسيلا
من أن بعض الأطعمة والمشروبات اليومية يمكن أن تسبب اصفرارًا واضحًا في الأسنان حتى لدى من خضعوا لعمليات تجميلية مثل الزرعات أو الفينير، مؤكدة أن العناية اليومية وحدها لا تكفي للحفاظ على البياض الناصع.
وقالت كينسيلا، مؤسسة علامة “Icy Bear” للعناية بالفم، في حديث لصحيفة
ديلي
ميل البريطانية، إن المشكلة لا تكمن في الامتناع عن هذه الأطعمة بالكامل، بل في معرفة مسببات التصبغ والحد من تأثيرها بخطوات بسيطة بعد الأكل أو الشرب.
وأوضحت أن طبقة
المينا
الخارجية للأسنان مسامية بطبيعتها، ما يجعلها تمتص الأصباغ القوية الموجودة في الأطعمة والمشروبات، ومع مرور الوقت يتغير اللون تدريجيًا، بينما يؤدي تآكل المينا مع التقدم في العمر إلى كشف الطبقة الداخلية الصفراء بطبيعتها.
وأشارت إلى أن الشاي والقهوة والعصائر الحمضية والصلصات الحمراء والتوت الداكن والتدخين وحتى السجائر الإلكترونية من أبرز المسببات لتصبغ الأسنان وتآكل المينا. كما حذّرت من أن المواد التجميلية كالزرعات والفينير أكثر عرضة للتصبغات من المينا الطبيعية.
ونصحت كينسيلا بالمضمضة بالماء أو غسول فم خالٍ من
الكحول
بعد الوجبات، وتنظيف الأسنان بعد مرور نصف ساعة من تناول المشروبات الحمضية، مع زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويًا للحفاظ على ابتسامة صحية وبيضاء.
المصدر: Daily Mail
