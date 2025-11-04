مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات



فبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Economic Times، أوصى الدكتور تيري شينتاني، خبير التغذية المتدرب في جامعة هارفرد، ببعض المشروبات المدعومة بأسانيد علمية بأنها يمكن أن تعزز الذاكرة والأداء الإدراكي، كما يلي: عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة الدماغ، غالباً ما يفكر المرء في الشاي الأخضر والقهوة، لكن قطع شوطاً طويلاً في هذا المجال حتى تم اكتشاف التأثير الإيجابي لعدد من المشروبات على تحسين أداء الدماغ وتعزيز الذاكرة.

1. عصير الشمندر

لأنه غني بالنترات، يساعد عصير الشمندر على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تحسين الدموية، خاصة إلى الدماغ.



يمكن لشرب عصير الشمندر أيضاً أن يُحسّن الأداء الإدراكي لدى كبار السن من خلال تحسين تدفق إلى الدماغ، وفقاً لدراسة أجريت عام 2017 ونُشرت في دورية "علم الشيخوخة". يمكن تناول 250-375 غراماً من عصير الشمندر النقي بضع مرات أسبوعياً، ويجب أيضاً استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الكلى أو أي حالة طبية أخرى.



2. شاي الكركديه

يقترح الدكتور تيري شينتاني شرب شاي الكركديه لأنه يدعم الحفاظ على الذاكرة والصحة الإدراكية. يحتوي شاي الكركديه على الجوسيبتين، وهو فلافونويد يُحفز الخلايا الدبقية الصغيرة على إزالة لويحات بيتا أميلويد - وهي لويحات مرتبطة بمرض الزهايمر. يمكن الاستمتاع بشاي الكركديه غير المُحلى من حين لآخر لفوائده في حماية الدماغ.



3. شاي الكركم مع الفلفل الأسود

يُوفر شاي الكركم مع الفلفل الأسود الكركمين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة يُمكن أن يُعزز أداء الدماغ. تشير الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يُحسّن الذاكرة لدى البالغين الذين يُعانون من ضعف إدراكي خفيف.



4. الكومبوتشا

إن الكومبوتشا هو عبارة عن مشروب بروبيوتيك مُخمّر، يرتبط بصحة الدماغ من خلال آلية عمل الدماغ والأمعاء. يقول الدكتور تيري شينتاني إن البروبيوتيك الموجود في الكومبوتشا يمكن أن يُعزز إنتاج النواقل العصبية ويُحسّن الحالة المزاجية والإدراك، وينصح باختيار مشروب كومبوتشا منخفض السكر.



5. الشاي الأخضر

إن الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، ومضادات الأكسدة القوية فيه تُساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي. كما يحتوي على حمض إل-ثيانين، وهو حمض أميني يُعزز الاسترخاء ويُعزز التركيز. توصلت دراسة، أُجريت عام 2006، إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يُحسّن الوظائف الإدراكية ويُقلل من خطر الإصابة بالخرف. يُمكن أن يكون شرب الشاي الأخضر غير المُحلى يومياً عادة مفيدة.