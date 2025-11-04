أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها





فمن شأن ذلك أن يزيد من تجعيده، وتقصفه، وفقدانه للكثافة ، فما هي الإجراءات التي تُلحق الأذى بالشعر الرطب وفق الخبراء في هذا المجال؟

Advertisement

تسريحه بقوّة

إنه الخطأ الأكثر شيوعاً والأكثر ضرراً، فاستخدام فرشاة عادية على الشعر المُبلّل يُسبّب تقصّف وتكسّر أطرافه. ولذلك ينصح باستخدام فرشاة ناعمة لتسريحه من الأطراف باتجاه الجذور مما يُساعد على تدليك فروة الرأس وفك تشابك الشعر دون التسبب بتساقطه. يمكن للتصرفات اليوميّة، التي تبدو في كثير من الأحيان غير ضارة، أن تُضعف الشعر الرطب الذي يكون مُشبعاً بالماء وهشاً للغاية مما يجعله أكثر عرضة للتمدّد والتكسّر.فمن شأن ذلك أن يزيد من تجعيده، وتقصفه، وفقدانه للكثافة ، فما هي الإجراءات التي تُلحق الأذى بالشعر الرطب وفق الخبراء في هذا المجال؟تسريحه بقوّةإنه الخطأ الأكثر شيوعاً والأكثر ضرراً، فاستخدام فرشاة عادية على الشعر المُبلّل يُسبّب تقصّف وتكسّر أطرافه. ولذلك ينصح باستخدام فرشاة ناعمة لتسريحه من الأطراف باتجاه الجذور مما يُساعد على تدليك فروة الرأس وفك تشابك الشعر دون التسبب بتساقطه.

فركه بالمنشفة

إن فرك الشعر بمنشفة قطنيّة يُلحق ضرراً بطبقته الخارجيّة ويزيد من تجعّده. يُنصح بعصر الماء الزائد برفق بواسطة منشفة مصنوعة من ألياف "المايكروفايبر" أو "تي شيرت" قطني. هذا التغيير البسيط يُحدث فرقاً كبيراً ويُبقي الشعر ناعماً، لامعاً، وسهل التصفيف.



النوم بشعر مُبلّل

يُعتبر النوم بشعر مُبلّل عادة سيئة جداً كونها تُسبّب تكسّر الشعر وتحسّس فروة الرأس. ينصح الخبراء عند الاضطرار للنوم بشعر مُبلّل بتسريحه على شكل ضفيرة فضفاضة والنوم على غطاء وسادة حريري، فمن شأن ذلك أن يُخفّف من الاحتكاك ويجعل الشعر سهل التسريح عند الاستيقاظ.





ربط الشعر بشدّة

يؤدي ربط الشعر المُبلّل بإحكام إلى إضعاف أليافه وجذوره. والجدير ذكره أن الربطات المطاطية تُسبّب ضعفاً مُفرطاً في بصيلات الشعر. وتؤدّي هذه التسريحة على المدى إلى ضغط مُفرط على بصيلات الشعر مما يزيد من إمكانية تساقطه، ولذلك يُفضّل رفع الشعر باستعمال ربطة حريريّة أو مشبك ناعم وتركه يجفّ بشكل طبيعي.



إهمال استعمال المستحضر الواقي من الحرارة

يمكن تشبيه استعمال أدوات التصفيف الكهربائية على الشعر دون حماية بتعريض البشرة للشمس دون استعمال واقي شمسي. ولذلك يُنصح برشّ الشعر برذاذ واقي من الحرارة قبل استعمال مُجفّف الشعر الكهربائي أو أدوات التمليس. فمن شأن هذه الخطوة أن تُحافظ على ألياف الشعر وتحميها من التلف.



تطبيق منتجات ثقيلة على شعر مُبلّل

يُشكّل استخدام زيوتاً أو كريمات غنيّة على شعر مُبلّل جداً فكرة سيئة، إذ يحول الماء دون امتصاص الشعر لهذه العلاجات مما يتسبّب بإثقال الشعر. يوصي الخبراء في هذا المجال بعصر الشعر جيداً للتخلّص من الماء الزائد برفق قبل وضع العلاجات التي تُترك على الشعر أو حتى المصل ورغوة التصفيف.