صحة

خطوة بسيطة يوميًا لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.. اتبعها!

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:06
للحفاظ على صحة شعرك وتعزيز نموه هناك عادة يومية بسيطة وفعّالة يمكن القيام بها مجانًا وهي تدليك فروة الرأس.


ينصح الخبراء بتدليك الفروة يوميًا بأطراف الأصابع أو باستخدام أدوات خاصة إذ يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه مع الوقت وعلى الرغم من أن التدليك لا يمنع تساقط الشعر إلا أنه يُظهر نتائج واعدة في زيادة كثافته ولمعانه كما لاحظ الخبراء تحسنًا في صحة الشعر ورطوبته.
إلى جانب التدليك يُفضل اتباع بعض النصائح العملية مثل استخدام تسريحات واقية أو غطاء وسادة من الساتان أو الحرير لتقليل تكسر الشعر أثناء النوم ووضع واقٍ من الحرارة قبل استخدام أدوات التصفيف لتجنب الضرر وغسل الشعر مرتين بالشامبو لتنظيفه بعمق والتصفيف بدون حرارة قدر الإمكان واستخدام ربطات شعر مطاطية ناعمة واستخدام شامبو مُزيل للسموم بين الحين والآخر لإزالة تراكم المنتجات والأوساخ وتنظيف فرش الشعر كل أسبوع إلى أسبوعين لتجنب تراكم البكتيريا والأوساخ التي تسبب التساقط.


باتباع هذه الخطوات يوميًا يمكنك تعزيز صحة شعرك ولمعانه بشكل طبيعي مع حماية فروة الرأس والحفاظ على قوة ومرونة الشعر على المدى الطويل. (آرم نيوز) 
 
