24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خطوة بسيطة يوميًا لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.. اتبعها!
Lebanon 24
04-11-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
للحفاظ على صحة شعرك وتعزيز نموه هناك عادة يومية بسيطة وفعّالة يمكن القيام بها مجانًا وهي تدليك فروة الرأس.
ينصح الخبراء بتدليك الفروة يوميًا بأطراف الأصابع أو باستخدام أدوات خاصة إذ يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه مع الوقت وعلى الرغم من أن التدليك لا يمنع تساقط الشعر إلا أنه يُظهر نتائج واعدة في زيادة كثافته ولمعانه كما لاحظ الخبراء تحسنًا في صحة الشعر ورطوبته.
Advertisement
إلى جانب التدليك يُفضل اتباع بعض النصائح العملية مثل استخدام تسريحات واقية أو غطاء وسادة من
الساتان
أو الحرير لتقليل تكسر الشعر أثناء النوم ووضع واقٍ من الحرارة قبل استخدام أدوات التصفيف لتجنب الضرر وغسل الشعر مرتين بالشامبو لتنظيفه بعمق والتصفيف بدون حرارة قدر الإمكان واستخدام ربطات شعر مطاطية ناعمة واستخدام شامبو مُزيل للسموم بين الحين والآخر لإزالة تراكم المنتجات والأوساخ وتنظيف فرش الشعر كل أسبوع إلى أسبوعين لتجنب تراكم البكتيريا والأوساخ التي تسبب التساقط.
باتباع هذه الخطوات يوميًا يمكنك تعزيز صحة شعرك ولمعانه بشكل طبيعي مع حماية فروة الرأس والحفاظ على قوة ومرونة الشعر على المدى
الطويل
. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أقوى الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه
Lebanon 24
أقوى الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه
05/11/2025 00:20:23
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
Lebanon 24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
05/11/2025 00:20:23
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
Lebanon 24
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
05/11/2025 00:20:23
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
05/11/2025 00:20:23
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الساتان
الطويل
الشام
طراف
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
Lebanon 24
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
16:37 | 2025-11-04
04/11/2025 04:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرين بسيط يسهّل النوم بسرعة… تعّرف إليه!
Lebanon 24
تمرين بسيط يسهّل النوم بسرعة… تعّرف إليه!
14:44 | 2025-11-04
04/11/2025 02:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
Lebanon 24
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
09:35 | 2025-11-04
04/11/2025 09:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
07:38 | 2025-11-04
04/11/2025 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
Lebanon 24
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
03:16 | 2025-11-04
04/11/2025 03:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:37 | 2025-11-04
لصحة أفضل… إليكم كمية الفواكه المجففة التي يُستحسن تناولها يوميًا
14:44 | 2025-11-04
تمرين بسيط يسهّل النوم بسرعة… تعّرف إليه!
09:35 | 2025-11-04
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
07:38 | 2025-11-04
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
03:16 | 2025-11-04
أخطاء تدمر شعرك المبلل.. ابتعدي عنها
02:33 | 2025-11-04
أيهما افضل.. المشي لفترة أطول مرة واحدة ام السير عدة مرات لفترات قصيرة
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24