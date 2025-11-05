احذر هذه العلامة.. مؤشر مبكر على الإصابة بالسكري من النوع الثاني

Advertisement

وينقسم السكري إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول والنوع الثاني، ويعد الأخير الأكثر شيوعًا، إذ يشكل نحو 90% من الحالات.ويظهر في كثير من الأحيان نتيجة عوامل مثل زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، أو الاستعداد الوراثي، في حين يبقى السبب الدقيق للنمط الأول حتى اليوم.وفي هذا السياق، تحدث الدكتور نيل ، طبيب عام في LloydsPharmacy Online Doctor، مع صحيفة Express عن أهم المؤشرات التحذيرية التي قد تشير إلى الإصابة بالسكري.وأكد: "في بعض الأحيان لا يتم اكتشاف مرض السكري لأن بعض الأعراض تمر دون ملاحظة، ومع ذلك، من الأفضل تشخيص المرض مبكرًا لتجنب المضاعفات أو ربما الوقاية منه تمامًا".وأوضح باتيل أن هناك مؤشرًا أقل شهرة للنمط الثاني من السكري يجب الانتباه إليه، وهو الحكة التناسلية أو الإصابة بالقلاع.ويحدث هذا غالبًا بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم؛ ما يهيئ الظروف المثالية لنمو الخميرة الموجودة طبيعيًا في الجسم ويقلل قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى، وفقًا لموقع Diabetes.co.uk.وأشار الموقع إلى أن: "الحكة والحرقان في الأعضاء التناسلية قد تشير إلى الإصابة بعدوى الخميرة لدى الإناث أو الذكور، وتكرار هذه العدوى قد يكون علامة على الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن ارتفاع الجلوكوز في البول يوفر بيئة مناسبة جدًا لنمو الخميرة."ويحذر الأطباء من الخلط بين هذه الأعراض والعدوى المنقولة جنسيًا، مشيرين إلى أن ظهور الحكة التناسلية مع علامات أخرى للسكري يزيد من احتمالية أن تكون مرتبطة بارتفاع سكر الدم وليس بعدوى جنسية. (آرم نيوز)