Advertisement

صحة

السمنة قد تزيد خطر الإصابة بطنين الأذن.. هذا ما كشفته آخر الدراسات

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1438202-638979256565815186.jpg
Doc-P-1438202-638979256565815186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت أبحاث أن السمنة قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بطنين الأذن، حيث تبين أن الزيادة الكبيرة في وزن الجسم تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 50% تقريباً، مقارنة بالرجال ذوي الوزن الصحي.
Advertisement

وللوصول إلى هذه النتيجة، قيّم باحثون من مستشفى لاهور في باكستان العلاقة بين السمنة وطنين الأذن لدى 5452 رجلاً.

ووفق "دايلي ميل"، تم تقييم الوزن وفق مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس النسبة بين الوزن والطول. ويُعتبر الشخص السليم صحياً إذا كان مؤشر كتلة جسمه يتراوح بين 18.5 و25، ومن 25 إلى 29 يعتبر من ذوي الوزن الزائد، أما المؤشر من 30 فما فوق فيُعتبر سميناً، وهي النقطة التي يرتفع عندها خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

الالتهاب وتلف الأوعية الدموية
ولم يتمكن العلماء من تحديد سبب ذلك بدقة. لكنهم اقترحوا أن السبب قد يكون ارتباط السمنة بالالتهاب وتلف الأوعية الدموية؛ ما قد يُضعف تدفق الدم ويُلحق الضرر بالوظيفة السمعية.



وأوضحوا أن النتائج أظهرت أن "السمنة قد تُسهم في طنين الأذن بمفردها" أو "قد تكون مرتبطة بحالات أخرى مثل الالتهاب أو متلازمة التمثيل الغذائي أو مشاكل الصحة العقلية".

ما هو طنين الأذن؟
وطنين الأذن هو رنين أو أزيز مستمر في الأذنين، حتى في غياب أي صوت خارجي.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أنه بمجرد استمرار طنين الأذن لأكثر من شهر، تتراوح احتمالية أن يصبح دائماً بين 80 و90%.

وفي حين لا يوجد علاج شافٍ لطنين الأذن حتى الآن، فقد ثبت أن بعض تدابير نمط الحياة تساعد في تخفيف الحالة.

إجراءات تخفيف طنين الأذن
وقد وجدت دراسة أجريت عام 2024 أن ثلث المرضى الذين مارسوا اليقظة الذهنية لمدة شهرين أفادوا بانخفاض في الأعراض، بينما أظهرت دراسة أخرى أن الذين مارسوا الرياضة لأكثر من ساعتين ونصف أسبوعياً لاحظوا تحسناً.

من ناحية أخرى، قد يؤدي تناول الملح والكحول والكافيين والأطعمة الغنية بالمواد الكيميائية النباتية الطبيعية المسماة الساليسيلات - مثل القهوة والأفوكادو والتوت الأزرق - إلى تفاقم الأعراض.
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
05/11/2025 10:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي
lebanon 24
05/11/2025 10:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
lebanon 24
05/11/2025 10:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المشي لـ4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى النساء.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
05/11/2025 10:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الرياض

توت ⚔️

الكحول

العلم

العلا

لاهور

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:07 | 2025-11-05
02:47 | 2025-11-05
00:44 | 2025-11-05
00:20 | 2025-11-05
23:45 | 2025-11-04
23:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24