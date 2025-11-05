Advertisement

صحة

بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟

Lebanon 24
05-11-2025
يكاد بيض البيض أن يكون خالياً تماماً من الدهون، وهو خالٍ تماماً من الكوليسترول، وقد كان الخبراء يوصون به في السابق، لكن الإرشادات الغذائية تغيرت بعد أن بينت أبحاث أن تناول البيض الكامل باعتدال لا يسبب مشاكل صحية للأصحاء، وتم تقييد صفار البيض بمعدل معين لمن لديهم مخاطر تؤثر على القلب.
وبحسب "فري ويل هيلث"، يحتوي بياض البيض على سعرات حرارية أقل، حيث يحتوي بياض بيضة واحدة على حوالي 18 سعرة حرارية، مقارنةً بالبيضة الكاملة التي تحتوي على 38 سعرة حرارية، و5 غرامات من الدهون.

لكن الدهون في البيضة الكاملة تنتمي إلى الفئة الصحية، وتحديداً الدهون الأحادية.

البروتين
يوفر كل من البيض الكامل وبياض البيض البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية. وتحتوي البيضة الكاملة على بروتين أكثر من البياض، وكلاهما يمكن أن يساعد في الحصول على الكمية الموصى بها من البروتين. 

ويوصي الخبراء الأشخاص الرجال بتناول 56 غراماً من البروتين يومياً، والنساء 4 غرامات.



الكوليسترول
وتحتوي البيضة الكاملة على حوالي 200 ملغ من الكوليسترول، أما بياض البيض فهو خالٍ تماماً من الكوليسترول.

وقد حددت التوصية السابقة تناول البيض الكامل بما لا يزيد عن 3 مرات أسبوعياً.

ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة إلى أنه بالنسبة للذين لا يعانون من خطر مرتفع لأمراض القلب، مثل: ارتفاع الكوليسترول أو السكري، فإن تناول بيضة كاملة واحدة يومياً يُعدّ أمراً جيداً عند تناولها مع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة النباتية.

أما الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول فعليهم الحد من مصادره الغذائية وكذلك من الدهون المشبعة، لذا ينصحون بتناول بياض البيض، الذي يحتوي على بروتين بدون الكوليسترول. 

صفار البيض
ويواصل الخبراء التوصية بالحد من صفار البيض إلى صفارين أو 3 أسبوعياً للأشخاص الذين يعانون من:

مرض السكري.

• ارتفاع الكوليسترول.

• قصور القلب.
