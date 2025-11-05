بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟

Advertisement

يكاد بيض البيض أن يكون خالياً تماماً من الدهون، وهو خالٍ تماماً من ، وقد كان الخبراء يوصون به في السابق، لكن الإرشادات الغذائية تغيرت بعد أن بينت أبحاث أن تناول البيض الكامل باعتدال لا يسبب مشاكل صحية للأصحاء، وتم تقييد صفار البيض بمعدل معين لمن لديهم مخاطر تؤثر على القلب.وبحسب "فري ويل هيلث"، يحتوي بياض البيض على سعرات حرارية أقل، حيث يحتوي بياض بيضة واحدة على حوالي 18 سعرة حرارية، مقارنةً بالبيضة الكاملة التي تحتوي على 38 سعرة حرارية، و5 غرامات من الدهون.لكن الدهون في البيضة الكاملة تنتمي إلى الفئة الصحية، وتحديداً الدهون الأحادية.البروتينيوفر كل من البيض الكامل وبياض البيض البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية. وتحتوي البيضة الكاملة على بروتين أكثر من البياض، وكلاهما يمكن أن يساعد في الحصول على الكمية الموصى بها من البروتين.ويوصي الخبراء الأشخاص الرجال بتناول 56 غراماً من البروتين يومياً، والنساء 4 غرامات.الكوليسترولوتحتوي البيضة الكاملة على حوالي 200 ملغ من الكوليسترول، أما بياض البيض فهو خالٍ تماماً من الكوليسترول.وقد حددت التوصية السابقة تناول البيض الكامل بما لا يزيد عن 3 مرات أسبوعياً.ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة إلى أنه بالنسبة للذين لا يعانون من خطر مرتفع لأمراض القلب، مثل: ارتفاع الكوليسترول أو ، فإن تناول بيضة كاملة واحدة يومياً يُعدّ أمراً جيداً عند تناولها مع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة النباتية.أما الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول فعليهم الحد من مصادره الغذائية وكذلك من الدهون المشبعة، لذا ينصحون بتناول بياض البيض، الذي يحتوي على بروتين بدون الكوليسترول.صفار البيضويواصل الخبراء التوصية بالحد من صفار البيض إلى صفارين أو 3 أسبوعياً للأشخاص الذين يعانون من:• .• ارتفاع الكوليسترول.• قصور القلب.