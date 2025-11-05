Advertisement

صحة

أزمة نوم لدى جيل Z.. الخبراء يحذرون من آثار نفسية خطيرة!

Lebanon 24
05-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1438481-638979670722410823.webp
Doc-P-1438481-638979670722410823.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني العديد من شباب جيل Z من تراجع واضح في جودة النوم بسبب الوجود المتواصل على الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي. فالإشعارات المستمرة وتدفق المحتوى طوال اليوم يبقيان الدماغ في حالة تأهب، ويؤخران انتقاله إلى حالة الهدوء اللازمة لبدء النوم.
Advertisement

وتشير دراسات حديثة إلى أن التعرض الطويل للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤدي إلى تقليل إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم. هذا الخلل ينعكس في نوم أقصر وأقل عمقًا، ويجعل الاستيقاظ في اليوم التالي أكثر صعوبة وإرهاقًا.

كما أظهرت أبحاث أجريت على طلاب جامعيين أن ضعف النوم يرتبط بتراجع القدرة على التركيز والذاكرة، إضافة إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال. وتشير البيانات إلى أن جيل Z ينام في المتوسط أقل من سبع ساعات، بينما يحتاج الجسم إلى ثماني ساعات على الأقل للحفاظ على توازنه النفسي والذهني.

أمام هذا الواقع، يؤكد المختصون أن تحسين النوم يبدأ بإدارة العلاقة مع التكنولوجيا. فإيقاف استخدام الأجهزة قبل النوم، وإبعاد الهاتف عن السرير، واعتماد روتين نوم ثابت، هي خطوات بسيطة لكنها ضرورية لاستعادة الراحة الذهنية. 
مواضيع ذات صلة
حيل تبييض الأسنان.. خبراء يحذرون من أضرار خطيرة على المينا
lebanon 24
06/11/2025 03:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحسمون الجدل: أذن الطفل تنظّف نفسها
lebanon 24
06/11/2025 03:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ خبراء يحذرون!
lebanon 24
06/11/2025 03:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيبت بجلطة في الوريد وغرغرينا.. فنانة تُعاني من أزمة خطيرة أفقدتها الكثير من وزنها (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 03:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

حسين ال

الطويل

باب جي

التركي

الترك

العلا

جامع

بترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-05
09:47 | 2025-11-05
07:36 | 2025-11-05
04:53 | 2025-11-05
04:48 | 2025-11-05
03:07 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24