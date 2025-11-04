Advertisement

صحة

لماذا يفضّل البعض اللون الأزرق؟... دراسة تربطه بالإكتئاب!

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1438486-638979677385108512.webp
Doc-P-1438486-638979677385108512.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت دراسات حديثة إلى أن تفضيل الألوان قد يرتبط بحالات نفسية معيّنة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال النفسي أو الاكتئاب. ويبرز اللون الأزرق بشكل خاص بوصفه لونًا متعدد المعاني في التجربة العاطفية.
Advertisement

فبحسب دراسة جديدة، يميل الأفراد الذين يتّسمون بـالبرود العاطفي أو صعوبة إظهار التعاطف إلى اختيار الأزرق كلونهم المفضل، وكأنهم يبحثون من خلاله عن توازن داخلي أو محاولة غير واعية لتهدئة توترهم النفسي.

ويعود اهتمام علماء النفس بهذه العلاقة إلى عام 1961، عندما كشفت مجلة American Journal of Psychology أن 40% من المرضى النفسيين في عينة بحثية اختاروا اللون الأزرق. وفي عام 2017، أظهرت دراسة صينية أن المصابين بالاكتئاب ينجذبون عادةً إلى الألوان الباردة مثل الأزرق والبنفسجي، ولا يميلون إلى الألوان الدافئة إلا عند تحسّن حالتهم.

أما عالم النفس مارك نيميروف من جامعة جورج واشنطن، فقد أوضح في حديث لمجلة Psychology Today عام 2019 أن الأزرق قادر على خفض التوتر وإبطاء ضربات القلب، لكنه يرتبط في الوقت ذاته بالحزن والشعور بالوحدة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج.

ويصف نيميروف الأزرق بأنه لون يحمل معنيين متعاكسين: فهو يشير إلى السكينة والصفاء، لكنه قد يعكس أيضًا عمق الحزن الداخلي، تمامًا كما يظهر في موسيقى "البلوز" التي ارتبطت تاريخيًا بالمشاعر الكئيبة.

وتُظهر أبحاث أخرى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى ما يُعرف بـ"الثالوث المظلم" قد ينجذبون إلى الأزرق كنوع من محاولة ضبط القلق وإخفاء التوتر العاطفي. ورغم صورتهم كأشخاص غير مبالين، تكشف الدراسات أنهم غالبًا يعانون من عزلة واكتئاب غير معلن.

هذا التناقض يجعل اللون الأزرق نافذة مفيدة لفهم العالم الداخلي المعقّد لدى من يعانون من اضطرابات الشخصية، حيث يظهر الهدوء في الخارج، بينما تدور الصراعات الحادة في الداخل.
 
مواضيع ذات صلة
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
lebanon 24
05/11/2025 21:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟
lebanon 24
05/11/2025 21:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سرّ اللون البنفسجي في منافذ USB-C؟
lebanon 24
05/11/2025 21:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعض الأطعمة تقصر حياتك والبعض الآخر يطيلها.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
05/11/2025 21:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة جورج واشنطن

جامعة جورج

واشنطن

البلوز

الصفاء

الصفا

العلا

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-11-05
09:47 | 2025-11-05
07:36 | 2025-11-05
04:53 | 2025-11-05
04:48 | 2025-11-05
03:07 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24