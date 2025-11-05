Advertisement

صحة

لصحة أفضل... إليك الكمية اليومية من المغنيسيوم و مصادره

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:00
يعد المغنيسيوم عنصرًا أساسيًا في وظائف الجسم، فهو يدعم عمل العضلات والأعصاب ويسهم في تنظيم نبضات القلب واستقرار الجهاز العصبي. كما يساعد على إنتاج الطاقة وبناء البروتينات، مما يجعله مهمًا لمستويات النشاط الذهني والبدني. ويؤدي نقصه إلى الشعور بالتعب والتشنجات وازدياد القلق والصداع.
ويرتبط المغنيسيوم أيضًا بصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر تصلّب الشرايين. كما ينظم المغنيسيوم تعامل الجسم مع الغلوكوز، مما يجعله عاملًا مساعدًا في الوقاية من السكري وتخفيف مضاعفاته.

ويُخزن أكثر من نصف المغنيسيوم في العظام، مما يجعل الحصول عليه ضروريًا للوقاية من هشاشة العظام مع التقدّم في العمر. وتوصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول حوالي 300 ملغ يوميًا للنساء و350 ملغ للرجال، من خلال مصادر مثل المكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، البذور والخضروات الورقية. وفي حالات النقص يمكن استخدام المكملات تحت إشراف طبي لتجنب الجرعات الزائدة.
 
