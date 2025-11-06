عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها

Advertisement

أظهر بحث حديث أن الالتزام بمقاييس صحة القلب، "العناصر الـ 8 الأساسية للحياة"، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حجم دماغ صحي، وأن مرضى من النوع 2 الذين لديهم خطر وراثي للإصابة بالخرف يمكنهم تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل معرفية بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي للقلب.وبحسب "هيلث داي"، ترتبط صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 15% لدى مرضى السكري من النوع 2.ووجدت النتائج التي توصلت إليها الباحثة يلين يوشيدا من في نيو أورلينز أن خطر الإصابة بالخرف لدى الأكثر عرضة للإصابة به قد انخفض بنسبة 27% من خلال تحسين نتائج صحة القلب.ويُشكل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف مصدر قلق لملايين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.لكن استناداً إلى تحليل بيانات 40 ألف شخص من سجلات ، تبين أن الالتزام بالعناصر الـ8 لحماية القلب يوفر حماية جيدة لمرضى السكري من الخرف.وتنقسم العوامل الـ 8 إلى قسمين، 4 سلوكيات صحية و4 عوامل صحية أساسية لوظيفة القلب المثالية:1. تناول طعاماً صحياً.2. كن أكثر نشاطاً.3. أقلع عن التدخين.4. احصل على نوم صحي.5. تحكم في وزنك.6. تحكم في .7. تحكم في سكر .8. ضبط ضغط الدم.