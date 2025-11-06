Advertisement

صحة

عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1438649-638980131201865868.jpg
Doc-P-1438649-638980131201865868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر بحث حديث أن الالتزام بمقاييس صحة القلب، "العناصر الـ 8 الأساسية للحياة"، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حجم دماغ صحي، وأن مرضى السكري من النوع 2 الذين لديهم خطر وراثي للإصابة بالخرف يمكنهم تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل معرفية بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي للقلب.
Advertisement

وبحسب "هيلث داي"، ترتبط صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 15% لدى مرضى السكري من النوع 2.

صحة القلب
ووجدت النتائج التي توصلت إليها الباحثة يلين يوشيدا من جامعة تولين في نيو أورلينز أن خطر الإصابة بالخرف لدى الأكثر عرضة للإصابة به قد انخفض بنسبة 27% من خلال تحسين نتائج صحة القلب.

ويُشكل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف مصدر قلق لملايين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

لكن استناداً إلى تحليل بيانات 40 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تبين أن الالتزام بالعناصر الـ8 لحماية القلب يوفر حماية جيدة لمرضى السكري من الخرف.

العوامل الـ 8
وتنقسم العوامل الـ 8 إلى قسمين، 4 سلوكيات صحية و4 عوامل صحية أساسية لوظيفة القلب المثالية:

1. تناول طعاماً صحياً.

2. كن أكثر نشاطاً.

3. أقلع عن التدخين.

4. احصل على نوم صحي.

5. تحكم في وزنك.

6. تحكم في الكوليسترول.

7. تحكم في سكر الدم.

8. ضبط ضغط الدم.
مواضيع ذات صلة
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
lebanon 24
06/11/2025 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
lebanon 24
06/11/2025 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
lebanon 24
06/11/2025 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
lebanon 24
06/11/2025 11:25:43 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك الحيوي

جامعة تولين

الكوليسترول

البريطاني

التزام

لين يو

السكري

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:08 | 2025-11-06
03:35 | 2025-11-06
02:07 | 2025-11-06
00:00 | 2025-11-06
23:41 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24