29
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
7
o
بشري
30
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
06-11-2025
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر بحث حديث أن الالتزام بمقاييس صحة القلب، "العناصر الـ 8 الأساسية للحياة"، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حجم دماغ صحي، وأن مرضى
السكري
من النوع 2 الذين لديهم خطر وراثي للإصابة بالخرف يمكنهم تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل معرفية بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي للقلب.
Advertisement
وبحسب "هيلث داي"، ترتبط صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 15% لدى مرضى السكري من النوع 2.
صحة القلب
ووجدت النتائج التي توصلت إليها الباحثة يلين يوشيدا من
جامعة تولين
في نيو أورلينز أن خطر الإصابة بالخرف لدى الأكثر عرضة للإصابة به قد انخفض بنسبة 27% من خلال تحسين نتائج صحة القلب.
ويُشكل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف مصدر قلق لملايين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.
لكن استناداً إلى تحليل بيانات 40 ألف شخص من سجلات
البنك الحيوي
البريطاني
، تبين أن الالتزام بالعناصر الـ8 لحماية القلب يوفر حماية جيدة لمرضى السكري من الخرف.
العوامل الـ 8
وتنقسم العوامل الـ 8 إلى قسمين، 4 سلوكيات صحية و4 عوامل صحية أساسية لوظيفة القلب المثالية:
1. تناول طعاماً صحياً.
2. كن أكثر نشاطاً.
3. أقلع عن التدخين.
4. احصل على نوم صحي.
5. تحكم في وزنك.
6. تحكم في
الكوليسترول
.
7. تحكم في سكر
الدم
.
8. ضبط ضغط الدم.
مواضيع ذات صلة
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
Lebanon 24
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
06/11/2025 11:25:43
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
06/11/2025 11:25:43
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
06/11/2025 11:25:43
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
Lebanon 24
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
06/11/2025 11:25:43
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الحيوي
جامعة تولين
الكوليسترول
البريطاني
التزام
لين يو
السكري
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
Lebanon 24
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
04:08 | 2025-11-06
06/11/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
03:35 | 2025-11-06
06/11/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
Lebanon 24
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
02:07 | 2025-11-06
06/11/2025 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لدواء شائع
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لدواء شائع
00:00 | 2025-11-06
06/11/2025 12:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على مادة خطرة.. تحذير من منشط جنسي خطير يُباع عبر الإنترنت
Lebanon 24
يحتوي على مادة خطرة.. تحذير من منشط جنسي خطير يُباع عبر الإنترنت
23:41 | 2025-11-05
05/11/2025 11:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:08 | 2025-11-06
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
03:35 | 2025-11-06
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
02:07 | 2025-11-06
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
00:00 | 2025-11-06
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لدواء شائع
23:41 | 2025-11-05
يحتوي على مادة خطرة.. تحذير من منشط جنسي خطير يُباع عبر الإنترنت
23:00 | 2025-11-05
لماذا يفضّل البعض اللون الأزرق؟... دراسة تربطه بالإكتئاب!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 11:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24