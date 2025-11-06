Advertisement

صحة

الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1438650-638980133707761955.jpg
Doc-P-1438650-638980133707761955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت دراسة صينية حديثة إلى أن التعرض لضوضاء عالية لمدة ساعة واحدة فقط يومياً قد يُفاقم أعراض مرض باركنسون.

ووفق "دايلي ميل"، أجرى الباحثون تجارب مختبرية على فئران معدّلة وراثية لتكون في المراحل المبكرة من مرض باركنسون، وكشفت التجربة أن منطقة في الدماغ تسمّى الأُكْيَمَة السُّفلِيَّة، المسؤولة عن معالجة الصوت وهي منطقة مُنتجة للدوبامين تُصاب بتلف شديد في مرض باركنسون.
Advertisement

الدوبامين ومرض باركنسون
ومرض الشلل الرعاش أو باركنسون هو اضطراب عصبي متقدم ناتج عن موت الخلايا العصبية في الدماغ المُنتجة للدوبامين.

وفي التجربة، أُصيبت فئران بمرض باركنسون نتيجة التعرض للضوضاء، ولكن لم تظهر عليها أعراض بعد.

دور العوامل البيئية
ويعتقد الخبراء أن العوامل البيئية قد تكون مسؤولة جزئياً عن ارتفاع مُعدّل الإصابة بمرض باركنسون.

وعلى سبيل المثال، وجد باحثون في ولاية مينيسوتا أن التعرّض للجسيمات المُلوّثة PM2.5 يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 36%.

بينما وجدت دراسة أخرى نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن تناول 11 حصة على الأقل من الأطعمة فائقة المعالجة يومياً يزيد من خطر ظهور أعراض باركنسون المبكرة عن طريق إتلاف الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين.

كيف يعالج باركنسون؟
ولا يوجد علاج لمرض باركنسون، ولكن يمكن للأدوية والعلاجات الأخرى أن تساعد في تعويض الدوبامين المفقود والحد من الأعراض.

ويعبر ليفودوبا، وهو الدواء الأكثر شيوعاً، حاجز الدم الدماغي ليتحول إلى دوبامين، متحكماً في مشاكل التوازن والارتعاش.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة من ضهر الباشق: المرض لا طائفة له ولا دين والصحة لا تعرف السياسة
lebanon 24
06/11/2025 11:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حمض خفي في اللحوم والأسماك مرتبط بهذا المرض!
lebanon 24
06/11/2025 11:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزلها منذ نحو شهر ونصف وتعاني أمراضًا عصبية... صفاء مفقودة (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 11:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة بالضفة الغربية
lebanon 24
06/11/2025 11:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مينيسوتا

غي لي

العلم

لي مي

العلا

صيبة

بريت

ايلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:08 | 2025-11-06
03:35 | 2025-11-06
01:03 | 2025-11-06
00:00 | 2025-11-06
23:41 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24