27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عيبان في نظام الصيام المتقطع.. دراسة تكشف
Lebanon 24
06-11-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة للمعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك أن تقليص نافذة الطعام دون خفضٍ للسعرات لا يحسّن مؤشرات القلب والأوعية أو ضبط سكر
الدم
.
Advertisement
شارك في البحث "31" امرأة لديهن زيادة وزن أو سمنة. وعلى مدى أسبوعين التزمت المشاركات بنظام يحدّد وقت الأكل فقط: مجموعة بين "08:00 و16:00"، وأخرى بين "13:00 و21:00"، مع بقاء المكوّنات الحرارية اليومية متطابقة تقريبًا.
النتيجة: لم تُسجَّل تحسّنات ذات دلالة في "حساسية الإنسولين"، "مستويات الغلوكوز"، "الدهون في الدم"، "مؤشرات الالتهاب"، ولا في مؤشرات صحة القلب والأوعية.
وقالت البروفسور
أولغا
راميش إن النتائج الإيجابية في دراسات سابقة قد تعود إلى "انخفاض غير مقصود في السعرات"، لا إلى تقليص نافذة الأكل بحدّ ذاته، مؤكدة أن من يسعون لتحسين الأيض أو خسارة الوزن ينبغي أن يركّزوا أيضًا على "
إجمالي الطاقة
اليومية المستهلكة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
Lebanon 24
دراسة تكشف السر الحقيقي وراء فوائد النظام النباتي لصحة القلب
06/11/2025 15:41:14
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟
Lebanon 24
لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟
06/11/2025 15:41:14
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
06/11/2025 15:41:14
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
06/11/2025 15:41:14
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إجمالي الطاقة
سكاي نيوز
سكاي نيو
حسين ال
البشري
جمالي
أولغا
سولي
قد يعجبك أيضاً
لمحاربة الإنفلونزا.. أضيفوا هذا الفيتامين إلى نظامكم الغذائي
Lebanon 24
لمحاربة الإنفلونزا.. أضيفوا هذا الفيتامين إلى نظامكم الغذائي
04:30 | 2025-11-06
06/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
Lebanon 24
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
04:08 | 2025-11-06
06/11/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
03:35 | 2025-11-06
06/11/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
Lebanon 24
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
02:07 | 2025-11-06
06/11/2025 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
01:03 | 2025-11-06
06/11/2025 01:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:24 | 2025-11-05
05/11/2025 09:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2025-11-06
لمحاربة الإنفلونزا.. أضيفوا هذا الفيتامين إلى نظامكم الغذائي
04:08 | 2025-11-06
دراسة جديدة.. لهذه الاسباب أدمغة الرجال تعمل بشكل مختلف عن النساء
03:35 | 2025-11-06
أطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة أكثر من المكملات.. ما هي؟
02:07 | 2025-11-06
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
01:03 | 2025-11-06
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
00:00 | 2025-11-06
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لدواء شائع
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 15:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24