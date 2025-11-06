عيبان في نظام الصيام المتقطع.. دراسة تكشف

Advertisement

أظهرت دراسة للمعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك أن تقليص نافذة الطعام دون خفضٍ للسعرات لا يحسّن مؤشرات القلب والأوعية أو ضبط سكر .شارك في البحث "31" امرأة لديهن زيادة وزن أو سمنة. وعلى مدى أسبوعين التزمت المشاركات بنظام يحدّد وقت الأكل فقط: مجموعة بين "08:00 و16:00"، وأخرى بين "13:00 و21:00"، مع بقاء المكوّنات الحرارية اليومية متطابقة تقريبًا.النتيجة: لم تُسجَّل تحسّنات ذات دلالة في "حساسية الإنسولين"، "مستويات الغلوكوز"، "الدهون في الدم"، "مؤشرات الالتهاب"، ولا في مؤشرات صحة القلب والأوعية.وقالت البروفسور راميش إن النتائج الإيجابية في دراسات سابقة قد تعود إلى "انخفاض غير مقصود في السعرات"، لا إلى تقليص نافذة الأكل بحدّ ذاته، مؤكدة أن من يسعون لتحسين الأيض أو خسارة الوزن ينبغي أن يركّزوا أيضًا على " اليومية المستهلكة". (سكاي نيوز)