Advertisement

صحة

هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1438905-638980488392751951.png
Doc-P-1438905-638980488392751951.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن علماء من جامعة توتنهام بالتعاون مع باحثين دوليين من تطوير هلام قادر على إصلاح وتجديد الأسنان التالفة دون الحاجة إلى جراحة. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار الجديد يمثل حلاً لمشكلة عالمية تؤثر على نصف سكان العالم.
Advertisement

ووصف البروفيسور ألفارو ماتا، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية، الهلام بأنه "جديد، وآمن، وسهل وسريع الاستخدام".
 
وأوضح أنه يوضع مباشرة على الأسنان دون أي تدخل جراحي، متوقعاً إطلاقه في الأسواق العام المقبل.

يعمل الهلام من خلال محاكاة طريقة عمل البروتينات الطبيعية التي توجه نمو المينا خلال مرحلة الطفولة. عند وضعه على الأسنان، يشكل طبقة قوية تملأ الثقوب والتشققات، ثم يمتص الأيونات والكالسيوم والفوسفات من اللعاب لتعزيز نمو المعادن بانتظام، مما يؤدي في النهاية إلى استعادة بنية وخصائص المينا الصحية.

وأكد الدكتور أبشر حسن، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن التجارب الميكانيكية كشفت أن المينا المتجددة تعمل تماماً مثل المينا الطبيعية. ويأمل الفريق من خلال شركتهم الناشئة "مينتيك بايو" طرح أول منتجين العام المقبل، مما قد يشكل طوق نجاة للملايين الذين يعانون من مشاكل تسوس الأسنان حول العالم. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟
lebanon 24
07/11/2025 02:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء الأسنان كرمت وزير الاعلام
lebanon 24
07/11/2025 02:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
lebanon 24
07/11/2025 02:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
lebanon 24
07/11/2025 02:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم الهندسة

البروفيسور

سكاي نيوز

سكاي نيو

توتنهام

المعادن

الرئيسي

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:15 | 2025-11-06
09:25 | 2025-11-06
07:30 | 2025-11-06
04:30 | 2025-11-06
04:08 | 2025-11-06
03:35 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24