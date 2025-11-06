هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة



ووصف ألفارو ماتا، رئيس الطبية الحيوية، الهلام بأنه "جديد، وآمن، وسهل وسريع الاستخدام". تمكن علماء من جامعة بالتعاون مع باحثين دوليين من تطوير هلام قادر على إصلاح وتجديد الأسنان التالفة دون الحاجة إلى جراحة. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار الجديد يمثل حلاً لمشكلة عالمية تؤثر على نصف سكان العالم.ووصف ألفارو ماتا، رئيس الطبية الحيوية، الهلام بأنه "جديد، وآمن، وسهل وسريع الاستخدام".

وأوضح أنه يوضع مباشرة على الأسنان دون أي تدخل جراحي، متوقعاً إطلاقه في الأسواق العام المقبل.



يعمل الهلام من خلال محاكاة طريقة عمل البروتينات الطبيعية التي توجه نمو خلال مرحلة الطفولة. عند وضعه على الأسنان، يشكل طبقة قوية تملأ الثقوب والتشققات، ثم يمتص الأيونات والكالسيوم والفوسفات من اللعاب لتعزيز نمو بانتظام، مما يؤدي في النهاية إلى استعادة بنية وخصائص المينا الصحية.



وأكد الدكتور أبشر حسن، المؤلف للدراسة، أن التجارب الميكانيكية كشفت أن المينا المتجددة تعمل تماماً مثل المينا الطبيعية. ويأمل الفريق من خلال شركتهم الناشئة "مينتيك بايو" طرح أول منتجين العام المقبل، مما قد يشكل طوق نجاة للملايين الذين يعانون من مشاكل تسوس الأسنان حول العالم. (سكاي نيوز)