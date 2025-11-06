23
صحة
هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة
Lebanon 24
06-11-2025
|
10:59
A-
A+
تمكن علماء من جامعة
توتنهام
بالتعاون مع باحثين دوليين من تطوير هلام قادر على إصلاح وتجديد الأسنان التالفة دون الحاجة إلى جراحة. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار الجديد يمثل حلاً لمشكلة عالمية تؤثر على نصف سكان العالم.
ووصف
البروفيسور
ألفارو ماتا، رئيس
قسم الهندسة
الطبية الحيوية، الهلام بأنه "جديد، وآمن، وسهل وسريع الاستخدام".
وأوضح أنه يوضع مباشرة على الأسنان دون أي تدخل جراحي، متوقعاً إطلاقه في الأسواق العام المقبل.
يعمل الهلام من خلال محاكاة طريقة عمل البروتينات الطبيعية التي توجه نمو
المينا
خلال مرحلة الطفولة. عند وضعه على الأسنان، يشكل طبقة قوية تملأ الثقوب والتشققات، ثم يمتص الأيونات والكالسيوم والفوسفات من اللعاب لتعزيز نمو
المعادن
بانتظام، مما يؤدي في النهاية إلى استعادة بنية وخصائص المينا الصحية.
وأكد الدكتور أبشر حسن، المؤلف
الرئيسي
للدراسة، أن التجارب الميكانيكية كشفت أن المينا المتجددة تعمل تماماً مثل المينا الطبيعية. ويأمل الفريق من خلال شركتهم الناشئة "مينتيك بايو" طرح أول منتجين العام المقبل، مما قد يشكل طوق نجاة للملايين الذين يعانون من مشاكل تسوس الأسنان حول العالم. (سكاي نيوز)
