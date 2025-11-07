26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يخفف الكافيين الصداع… ومتى يصبح سبباً له؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يكون فنجان القهوة الصباحي أكثر من مجرد عادة؛ فالكافيين يمتلك تأثيراً بيولوجياً يمكن أن يخفف آلام الصداع لدى بعض الأشخاص. وتشير الدراسات إلى أن تناول حوالي 100 إلى 150 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل كوباً صغيراً من القهوة، قد يساعد في تقليل الصداع أو الوقاية منه.
Advertisement
ويشرح الدكتور عماد إستيماليك، طبيب الأعصاب في عيادة "
كليفلاند
"، أن الكافيين يعمل كمُضيّق للأوعية الدموية في الدماغ، مما يخفف مؤقتاً الألم الناتج عن توسعها، وهو ما يحدث غالباً في حالات الصداع النصفي أو صداع التوتر.
مع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الكافيين، إذ قد يؤدي ذلك إلى "صداع الإفراط في الكافيين"، بينما التوقف المفاجئ عنه قد يسبب صداعاً انسحابياً نتيجة اعتماد الجسم عليه. وتشير الطبيبة كاتي
مونرو
من "
المركز الوطني
للصداع النصفي" إلى أن تقليل القهوة تدريجياً وتجنبها في المساء يساهم في حماية دورة النوم وتقليل احتمالية الصداع.
ومن المهم الإشارة إلى أن الكافيين لا يفيد جميع أنواع الصداع؛ ففي حالات الصداع العنقودي أو صداع الجيوب الأنفية، لا يكون له تأثير واضح بسبب اختلاف آلية الألم. لذلك، ينصح الأطباء بعدم الاعتماد على الكافيين كعلاج دائم، ومراجعة الطبيب عند تكرار نوبات الصداع أو تغير نمطها، إذ يبدأ العلاج الصحيح بفهم السبب الحقيقي للألم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
Lebanon 24
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
07/11/2025 14:41:46
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
Lebanon 24
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
07/11/2025 14:41:46
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب تعاني النساء من الصداع النصفي أكثر من الرجال.. العلماء يكشفون
Lebanon 24
لهذا السبب تعاني النساء من الصداع النصفي أكثر من الرجال.. العلماء يكشفون
07/11/2025 14:41:46
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاقي عون وبري يخفف التشنجات السياسية وترقّب لنتائج عملية لزيارة اورتاغوس
Lebanon 24
تلاقي عون وبري يخفف التشنجات السياسية وترقّب لنتائج عملية لزيارة اورتاغوس
07/11/2025 14:41:46
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني
ارم نيوز
كليفلاند
العلا
مونرو
تيما
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟
Lebanon 24
ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟
06:58 | 2025-11-07
07/11/2025 06:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
Lebanon 24
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
02:29 | 2025-11-07
07/11/2025 02:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
Lebanon 24
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
23:56 | 2025-11-06
06/11/2025 11:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: العلاج عبر الرسائل النصية يعالج الإكتئاب
Lebanon 24
دراسة: العلاج عبر الرسائل النصية يعالج الإكتئاب
13:15 | 2025-11-06
06/11/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة
Lebanon 24
هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة
10:59 | 2025-11-06
06/11/2025 10:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:58 | 2025-11-07
ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟
02:29 | 2025-11-07
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
23:56 | 2025-11-06
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
13:15 | 2025-11-06
دراسة: العلاج عبر الرسائل النصية يعالج الإكتئاب
10:59 | 2025-11-06
هلام ثوري يُصلح الأسنان التالفة دون جراحة
09:25 | 2025-11-06
هل يسبب الجزر السكري؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 14:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24