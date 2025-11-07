Advertisement

ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:58
في دراسة جديدة أجرتها "جامعة لوند السويدية" ونُشرت في مجلة food Hydrocolloids المتخصصة في علوم الغذاء، اكتشف الباحثون أن ما يفعله معظم الناس حول العالم أثناء تحضير طبقهم المفضل من السباغيتي أو البيني، بعيد جداً عن "الطريقة المثالية"، وأن الخطأ الأكثر شيوعاً كان قلة الملح في ماء السلق.
كما أوضحت الدراسة، أن الكمية المثالية من الملح هي 7 غرامات لكل لتر من الماء، أي أكثر من ملعقة صغيرة ممتلئة؛ وهي نسبة تفوق ما يضيفه معظم الطهاة المنزليين بثلاثة أضعاف تقريباً، وفق نما نقلت صحيفة "ديلي ميل". 
 
وفي السياق، قال الدكتور أندريا سكوتي، أستاذ الكيمياء الفيزيائية في "جامعة لوند"، الذي نشر مقالاً تفصيلياً في موقع The Conversation: إن "الملح لا يجعل المعكرونة لذيذة فحسب، بل يغيّر بنيتها المجهرية أثناء الغليان، فيحافظ على صلابتها ومنعها من التفتت أو التحول إلى كتلة لزجة". وأضاف أن إضافة الكمية الصحيحة من الملح تحافظ على توازن دقيق بين الماء والنشاء والغلوتين داخل خيوط المعكرونة، ما يمنحها القوام المعروف بـ al dente، أي "مطهية لكن متماسكة"، الذي يعشقه الإيطاليون ومحبي المعكرونة. (العربية)
 
 
