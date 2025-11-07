Advertisement

صحة

مكمل غذائي قادر على تجديد الخلايا المناعية لكبار السن

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:19
في خطوة جديدة نحو مكافحة آثار التقدم بالعمر، أظهرت نتائج سريرية حديثة أن مكملا غذائيا طورته شركة سويسرية قد يحمل مفتاح إبطاء شيخوخة الجهاز المناعي.
وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في شركة "أمازنتيس إس إيه" بالتعاون مع فريق دولي من العلماء، أن مضادا للأكسدة فمويا قائما على مركب طبيعي يسمى "يوروليثين أ" (Urolithin A) قد يساعد في تجديد نشاط الجهاز المناعي ومكافحة الشيخوخة المناعية.

ينتج "يوروليثين أ" بشكل طبيعي في الجسم بعد تناول أطعمة مثل الرمان والتوت والفراولة وبعض المكسرات، وأظهرت التجارب أن المكمل الغذائي المستخلص منه آمن للاستخدام اليومي وجيد التحمل.

وتشير النتائج الأولية إلى أن هذا المركب قد يعزز عملية الالتهام الذاتي للميتوكوندريا، وهي آلية خلوية تزيل الميتوكوندريا التالفة وتساعد على الحفاظ على صحة الخلايا. (روسيا اليوم)
