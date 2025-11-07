Advertisement

صحة

"مشروب" يخفف الانتفاخ.. ما هو؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439435-638981577616289296.webp
Doc-P-1439435-638981577616289296.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حثّ طبيب بريطاني على تناول فنجان من الإسبريسو بعد الوجبات لتحسين الهضم، محذراً في المقابل من مشروبات القهوة التي تحتوي على الحليب مثل الكابتشينو.
Advertisement
 
 
وفي مقطع فيديو نشره على "تيك توك"، أوضح الدكتور كاران راج، المعروف باسم (@dr.karanr)، أن الإسبريسو يُعدّ الخيار الأمثل بعد الأكل، لأنه منخفض الحجم ومركّز وخالٍ من الحليب، مشيراً إلى أن الكافيين والمركّبات المرة فيه تحفّز إفراز حمض المعدة وتنشّط العصب المبهم، ما يزيد من حركة الأمعاء ويساعد على الهضم.


وأضاف الطبيب أن صِغر حجم فنجان الإسبريسو يمنع تمدد المعدة ويُسرّع عملية الإفراغ، بخلاف المشروبات الكبيرة التي تُبطئ هذه العملية.


وفي المقابل، نصح راج بتجنّب الكابتشينو بعد الأكل، لأنه يحتوي على الحليب الغني بالدهون والبروتين واللاكتوز، وهي مكونات تُحفّز إفراز هرمونات تُبطئ إفراغ المعدة وتُسبب شعوراً بالامتلاء أو الانتفاخ، خاصة لدى من يعانون من حساسية اللاكتوز.


ولمن لا يفضّلون القهوة، اقترح الطبيب شاي النعناع كبديل صحي، إذ تساعد مادة المنثول على إرخاء عضلات الأمعاء وتحسين حركتها، مضيفاً: "أو يمكنك الاكتفاء بنزهة قصيرة بعد الأكل، فهي الحل القديم الموثوق".


وفي سياق آخر، أشار تقرير إلى أن مركّبات الإسبريسو قد تساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وفقاً لدراسة من جامعة فيرونا الإيطالية نُشرت عام 2023 في مجلة Journal of Agricultural and food Chemistry، حيث وُجد أنها تثبّط بروتيناً رئيسياً مرتبطاً بتطور المرض.


كذلك، أظهرت مراجعة شملت 40 دراسة علمية أن تناول كوبين إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغضّ النظر عن العمر أو الوزن أو استهلاك الكحول.


وفي دراسة أخرى تابعت 1,567 شخصاً على مدى 18 عاماً، تبيّن أن القهوة المحتوية على الكافيين قلّلت خطر الوفاة، خصوصاً من أمراض السرطان، ما يجعلها مشروباً ذا فوائد تمتد إلى الهضم وطول العمر على حدّ سواء. (24)
مواضيع ذات صلة
أعشاب تخفف "سوء الهضم".. ما هي؟
lebanon 24
08/11/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
lebanon 24
08/11/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. أطعمة تخلّصك من الانتفاخ والغازات اليومية
lebanon 24
08/11/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها
lebanon 24
08/11/2025 08:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة فيرونا

بات الكبيرة

الإيطالية

الإيطالي

الكحول

جامع

بيرة

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:19 | 2025-11-08
00:18 | 2025-11-08
16:00 | 2025-11-07
14:00 | 2025-11-07
10:19 | 2025-11-07
06:58 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24