"مشروب" يخفف الانتفاخ.. ما هو؟

حثّ طبيب بريطاني على تناول فنجان من الإسبريسو بعد الوجبات لتحسين الهضم، محذراً في المقابل من مشروبات القهوة التي تحتوي على الحليب مثل الكابتشينو.

Advertisement



وفي مقطع فيديو نشره على "تيك توك"، أوضح الدكتور كاران راج، المعروف باسم (@dr.karanr)، أن الإسبريسو يُعدّ الخيار الأمثل بعد الأكل، لأنه منخفض الحجم ومركّز وخالٍ من الحليب، مشيراً إلى أن الكافيين والمركّبات المرة فيه تحفّز إفراز حمض المعدة وتنشّط العصب المبهم، ما يزيد من حركة الأمعاء ويساعد على الهضم.





وأضاف الطبيب أن صِغر حجم فنجان الإسبريسو يمنع تمدد المعدة ويُسرّع عملية الإفراغ، بخلاف المشروبات الكبيرة التي تُبطئ هذه العملية.





وفي المقابل، نصح راج بتجنّب الكابتشينو بعد الأكل، لأنه يحتوي على الحليب الغني بالدهون والبروتين واللاكتوز، وهي مكونات تُحفّز إفراز هرمونات تُبطئ إفراغ المعدة وتُسبب شعوراً بالامتلاء أو الانتفاخ، خاصة لدى من يعانون من حساسية اللاكتوز.





ولمن لا يفضّلون القهوة، اقترح الطبيب شاي النعناع كبديل صحي، إذ تساعد مادة المنثول على إرخاء عضلات الأمعاء وتحسين حركتها، مضيفاً: "أو يمكنك الاكتفاء بنزهة قصيرة بعد الأكل، فهي الحل القديم الموثوق".





وفي سياق آخر، أشار تقرير إلى أن مركّبات الإسبريسو قد تساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وفقاً لدراسة من نُشرت عام 2023 في مجلة Journal of Agricultural and Chemistry، حيث وُجد أنها تثبّط بروتيناً رئيسياً مرتبطاً بتطور المرض.





كذلك، أظهرت مراجعة شملت 40 دراسة علمية أن تناول كوبين إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغضّ النظر عن العمر أو الوزن أو استهلاك .