صحة

عادات تدمّر نومك… تجنّبها

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:12
صار النوم صعبًا لدى كثيرين، فالسهر يمتدّ حتى الفجر وما يخلّفه من آثار بدنية ونفسية وعقلية. يوضح موقع "webmd" مجموعة عادات تُفسد جودة النوم وتحرم من نوم هانئ:
- الكافيين بعد العشاء: لا يقتصر على القهوة والشاي، بل يوجد أيضًا في الشوكولاتة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

- شرب الكحول: قد يسبّب نعاسًا أوليًا لكنه يعطّل النوم العميق ويوقِظ بعد ساعات قليلة.

- تصفّح الويب والشاشات: الضوء الأزرق من الهواتف والكمبيوتر والتلفزيون يؤذي الاستعداد للنوم؛ أطفئ الشاشات قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم.

- القيلولة المتأخرة: الغفوة بعد الثالثة عصرًا تضعف النوم ليلًا.

- الأكل قبل النوم مباشرة: الوجبات الكبيرة أو الخفيفة تنشّط الأيض والعقل وتسبّب عسر هضم وقد تقود لكوابيس.

- بعض الأدوية: أدوية موصوفة أو متاحة دون وصفة قد تحتوي منشّطات وتُضعف النوم.

- تخطّي التمرين: الرياضة تحسّن المزاج وتخفف القلق وتساعد على انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ.

- الجدال ليلًا: النقاشات الحادّة تحفّز هرمونات اليقظة.

- شرب ماء بكثرة قبل السرير: يكثر دخول الحمام ويقطّع النوم.

وتوضح أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة نيهال غنيمي أنّ الإفراط في المياه والمنبّهات والكافيين، وكذلك الإفراط في الطعام قبل النوم، يقود إلى السهر وفقدان النوم العميق؛ فالمياه والكافيين مُدرّان للبول ويزيدان الاستيقاظ ليلًا. وتنصح بالابتعاد عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنحو ساعتين ليتحقق الاسترخاء. الالتزام بهذه القواعد لا يساعد على النوم فحسب، بل يدعم التمثيل الغذائي والصحة العامة والنشاط في اليوم التالي، فيما يحتاج الشخص إلى 7–8 ساعات نوم ليتمّ خلالها حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد. (الكونسيلتو)
