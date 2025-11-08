النعاس المفرط… علامة تعب أم مشكلة صحية؟

Advertisement

خطوات للتقليل من النعاس :- تناول الكافيين باعتدال: يساعد على البقاء مستيقظًا، لكن يُنصح بتجنبه في ساعات المساء لتفادي الأرق.- اختيار وجبات خفيفة صحية: تناول أطعمة قليلة السكر وغنية بالألياف مثل الزبادي بالمكسرات أو زبدة الفول السوداني مع الخضروات.- ممارسة الرياضة: المشي لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يمنح طاقة ويقلل الشعور بالنعاس خلال النهار.- التعرّض لأشعة الشمس: يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم الليلي.- الإقلاع عن التدخين: لأن النيكوتين يُحفّز الجسم ويؤثر سلبًا على النوم.- اتباع عادات نوم صحية: كالحفاظ على مواعيد نوم ثابتة، تهيئة غرفة مريحة خالية من المشتتات، وممارسة أنشطة مهدّئة قبل النوم.الالتزام بهذه الخطوات يساعد على تحسين جودة النوم والحد من النعاس خلال اليوم، لكن في حال استمرار المشكلة يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه. (نيوزرووم)