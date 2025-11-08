Advertisement

صحة

النعاس المفرط… علامة تعب أم مشكلة صحية؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1439710-638982201992291537.png
Doc-P-1439710-638982201992291537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد الشعور بالنعاس من حين إلى آخر أمرًا طبيعيًا، لكن بعض الأشخاص يعانون من نعاس مفرط يجعلهم ينامون بشكل متكرر خلال اليوم، حتى أثناء تناول الطعام أو الحديث مع الآخرين. وقد تكون هذه الحالة مؤشرًا لمشكلة كامنة مثل الخدار، متلازمة تململ الساقين، انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، الاضطراب ثنائي القطب، الاكتئاب، أو تأثير بعض الأدوية. وفي حال لم يُعرف السبب، تُعرف الحالة باسم فرط النوم مجهول السبب.
Advertisement
خطوات للتقليل من النعاس في المنزل:


- تناول الكافيين باعتدال: يساعد على البقاء مستيقظًا، لكن يُنصح بتجنبه في ساعات المساء لتفادي الأرق.


- اختيار وجبات خفيفة صحية: تناول أطعمة قليلة السكر وغنية بالألياف مثل الزبادي بالمكسرات أو زبدة الفول السوداني مع الخضروات.


- ممارسة الرياضة: المشي لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يمنح طاقة ويقلل الشعور بالنعاس خلال النهار.


- التعرّض لأشعة الشمس: يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم الليلي.


- الإقلاع عن التدخين: لأن النيكوتين يُحفّز الجسم ويؤثر سلبًا على النوم.


- اتباع عادات نوم صحية: كالحفاظ على مواعيد نوم ثابتة، تهيئة غرفة مريحة خالية من المشتتات، وممارسة أنشطة مهدّئة قبل النوم.


الالتزام بهذه الخطوات يساعد على تحسين جودة النوم والحد من النعاس خلال اليوم، لكن في حال استمرار المشكلة يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه. (نيوزرووم)
مواضيع ذات صلة
هل الجمال الصناعي حل أم مشكلة؟
lebanon 24
08/11/2025 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
lebanon 24
08/11/2025 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية في المنية للمطالبة بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي
lebanon 24
08/11/2025 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
lebanon 24
08/11/2025 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24

في المنزل

السودان

فادي ال

الرياض

التزام

سوداني

رياض

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:41 | 2025-11-08
08:12 | 2025-11-08
04:14 | 2025-11-08
03:27 | 2025-11-08
01:19 | 2025-11-08
00:18 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24