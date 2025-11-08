24
إليكم فوائد البروكلي
يُعدّ البروكلي غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، أبرزها مركّب السلفورافان الذي يرتبط بتقليل خطر السرطان، وتحسين صحة القلب والأمعاء، ودعم وظائف الدماغ، وتنظيم سكر
الدم
، وفق verywellhealth.
- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على الجلوكورافانين الذي يتحوّل عند المضغ أو التقطيع إلى السلفورافان، وهو مضاد قوي للجذور الحرة وقد يحدّ من نمو وانتشار الخلايا السرطانية.
- يحمي القلب والأوعية: قد يساهم السلفورافان في خفض ضغط الدم وتقليل تراكم الدهون في الشرايين، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب وتصلّب الشرايين.
- يعزّز صحة الجهاز الهضمي: يدعم توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بما ينعكس إيجابًا على صحة الهضم وقد يقي من التهابات الأمعاء ومشكلات القولون.
- يدعم وظائف الدماغ: تشير بعض الدراسات إلى أن الجلوكوسينولات في البروكلي قد تُحسّن الأيض داخل خلايا الدماغ وتقلّل خطر الأمراض العصبية مثل الزهايمر (مع الحاجة لمزيد من الأبحاث على البشر).
- ينظّم سكر الدم: قد يساعد تناوله بانتظام على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مقاومته، ما يجعله مفيدًا لمرضى
السكري
من النوع الثاني. (الكونسيلتو)
