44 ألف طفل على قائمة التطعيم في غزة خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:00
Doc-P-1439745-638982243145094126.jpg
Doc-P-1439745-638982243145094126.jpg photos 0
شرعت وزارة الصحة في غزة، بالتعاون مع منظمات دولية، في حملة تطعيم تعويضية تستهدف الأطفال الذين تخلّفوا عن تلقي اللقاحات الأساسية خلال فترة الحرب والحصار. وتعمل الحملة على الوصول إلى نحو 44 ألف طفل، إلى جانب إجراء فحوصات التغذية وتزويد الفئات الأكثر هشاشة بالمكملات الضرورية.
وذكر مدير عام الوزارة في غزة منير البرش أن المبادرة تأتي كخطوة وقائية عاجلة للحد من تفشي الأمراض التي يمكن منعها باللقاحات، في ظل تراجع حاد لقدرات القطاع الصحي ونقص كبير في الإمدادات. 
وقال إن الوزارة جهزت 150 مركزاً للتنفيذ، إلى جانب تدريب أكثر من 450 عاملاً صحياً، على أن تُجرى العملية عبر ثلاث مراحل يفصل بينها شهر واحد.

وتواجه الحملة عراقيل جدية أبرزها استمرار القيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقدان جزء كبير من الطواقم الصحية، إضافة إلى الدمار الذي لحق بالمنشآت الصحية وصعوبة الوصول إليها بسبب النزوح المتكرر.

ودعت الوزارة العائلات إلى مرافقة أطفالهم إلى المراكز الصحية لاستكمال التطعيمات المتأخرة، مؤكدة أن اللقاح يشكل خط حماية أساسياً لإنقاذ جيل كامل معرض لخطر أمراض وبائية.
 
 
(وزارة الصحة في غزة)
