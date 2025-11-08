24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
44 ألف طفل على قائمة التطعيم في غزة خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
08-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرعت
وزارة الصحة في غزة
، بالتعاون مع منظمات دولية، في حملة تطعيم تعويضية تستهدف الأطفال الذين تخلّفوا عن تلقي اللقاحات الأساسية خلال فترة الحرب والحصار. وتعمل الحملة على الوصول إلى نحو 44 ألف طفل، إلى جانب إجراء فحوصات التغذية وتزويد الفئات الأكثر هشاشة بالمكملات الضرورية.
Advertisement
وذكر
مدير عام الوزارة
في غزة
منير البرش
أن المبادرة تأتي كخطوة وقائية عاجلة للحد من تفشي الأمراض التي يمكن منعها باللقاحات، في ظل تراجع حاد لقدرات القطاع الصحي ونقص كبير في الإمدادات.
وقال إن الوزارة جهزت 150 مركزاً للتنفيذ، إلى جانب تدريب أكثر من 450 عاملاً صحياً، على أن تُجرى العملية عبر ثلاث مراحل يفصل بينها شهر واحد.
وتواجه الحملة عراقيل جدية أبرزها استمرار القيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقدان جزء كبير من الطواقم الصحية، إضافة إلى الدمار الذي لحق بالمنشآت الصحية وصعوبة الوصول إليها بسبب النزوح المتكرر.
ودعت الوزارة العائلات إلى مرافقة أطفالهم إلى المراكز الصحية لاستكمال التطعيمات المتأخرة، مؤكدة أن اللقاح يشكل خط حماية أساسياً لإنقاذ جيل كامل معرض لخطر أمراض وبائية.
(وزارة الصحة في غزة)
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة
Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة
09/11/2025 15:14:24
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية اليوم على غزة إلى 44
Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية اليوم على غزة إلى 44
09/11/2025 15:14:24
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: معبر رفح لن يفتح اليوم ولا خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: معبر رفح لن يفتح اليوم ولا خلال الأيام المقبلة
09/11/2025 15:14:24
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
الطقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة
09/11/2025 15:14:24
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
وزارة الصحة في غزة
مدير عام الوزارة
وزارة الصحة
منير البرش
مار ال
عراقي
الحص
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
Lebanon 24
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
07:11 | 2025-11-09
09/11/2025 07:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
Lebanon 24
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
05:00 | 2025-11-09
09/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن تناول "الكربوهيدرات".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن تناول "الكربوهيدرات".. ماذا كشفت؟
02:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
23:00 | 2025-11-08
08/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
Lebanon 24
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
16:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:11 | 2025-11-09
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
05:00 | 2025-11-09
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
02:00 | 2025-11-09
دراسة جديدة عن تناول "الكربوهيدرات".. ماذا كشفت؟
23:00 | 2025-11-08
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
16:00 | 2025-11-08
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
10:41 | 2025-11-08
إليكم فوائد البروكلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24