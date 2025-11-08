Advertisement

صحة

خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:00
باشر فريق بحثي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العمل على لقاح جديد يستهدف مرض السل، في محاولة لتعويض محدودية لقاح BCG التقليدي الذي تراجعت فعاليته لدى البالغين. 
ويرتكز المشروع على اختيار ببتيدات مستخلصة من بروتينات بكتيريا المتفطرة السلية، جرى تحديدها بعد تجارب على خلايا مناعية بشرية، بهدف تحفيز استجابة خلوية أقوى وأكثر دقة.

وأوضح الباحث برايان برايسون أن المشروع يسعى إلى بناء لقاح يعتمد على مستضدات أثبتت قدرتها على تنشيط الجهاز المناعي لدى أشخاص سبق أن تعرضوا للمرض، مع إمكانية دمج هذه الببتيدات لتحقيق حماية واسعة على مستوى السكان.

ورغم التراجع العالمي في الوفيات مقارنة بعقود سابقة، لا يزال السل يودي بحياة أكثر من مليون شخص سنوياً، خاصة في المجتمعات منخفضة الدخل. 
كما سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعاً جديداً في الإصابات خلال السنوات الأخيرة بعد انخفاض استمر عقوداً، ويرجَع ذلك وفق تقديرات صحية إلى نقص التشخيص في فترات الجائحة وتزايد الحالات بين الوافدين من الخارج.

ويظل لقاح BCG، المستخدم منذ 1921، الوسيلة الأبرز للوقاية، لكن انخفاض تأثيره لدى البالغين يدفع المؤسسات العلمية للبحث عن بدائل أكثر فعالية، خصوصاً في المناطق ذات الانتشار العالي للمرض.
 
