24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة عن تناول "الكربوهيدرات".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
09-11-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف العلماء أن تقليل الكربوهيدرات قد يساعد في الوقاية من الاكتئاب، وبذلك قد تكون
حمية
الكيتو مفتاحا للتغلب على انخفاض الحالة المزاجية.
Advertisement
وأجرى الدراسة باحثون من برنامج الطب النفسي التدخلي، مستشفى سانت مايكل في
كندا
، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جاما الطب النفسي (JAMA Psychiatry) في الخامس من تشرين الثاني الحالي، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل
البريطانية
.
واستخدمت هذه الحمية أيضاً منذ عشرينيات القرن الماضي في الطب التقليدي لعلاج حالة عصبية خطيرة وهي الصرع المقاوم للأدوية.
وتابع الباحثون السجلات الصحية لأكثر من 40 ألف بالغ، واكتشفوا أن حمية الكيتو قد تخفف أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ، ولم يتمكن العلماء من تحديد السبب الدقيق وراء ذلك.
مع ذلك، فقد أشار الباحثون إلى أن هذه الحمية قد توفر مصدراً بديلاً للطاقة لخلايا الدماغ، وهنا قد تلعب دوراً في علاج الأمراض العقلية،
وقالوا: "تشير هذه النتائج إلى أن حمية الكيتو قد تفيد في علاج الاكتئاب لدى فئات سكانية متنوعة، بما في ذلك اضطراب الاكتئاب الشديد".
وتهدف حمية الكيتو، من خلال التخلص تقريبا من الكربوهيدرات عالية الطاقة، إلى أن يصل الناس إلى حالة تسمى الكيتوزية، وهذا يعني عدم تناول الخبز والمعكرونة والأرز، وعدم تناول الخضروات النشوية مثل الذرة والفاصوليا والقرع، ونادراً ما يتناول الفاكهة.
وفي الحالة الكيتوزية، يقوم الجسم بحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدون الكربوهيدرات، مما يساعد الناس على إنقاص الوزن.
ويتكون نظام الكيتو الغذائي غالباً من 75% دهون، و20% بروتين، و5% كربوهيدرات فقط.
وعلى النقيض من ذلك، توصي نصائح
النظام الغذائي
الصحي المتوازن الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في
المملكة
المتحدة بتناول 30% دهون، و15% بروتين، و55% كربوهيدرات. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
09/11/2025 15:14:45
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
09/11/2025 15:14:45
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟
Lebanon 24
دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟
09/11/2025 15:14:45
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للحوامل.. دراسة جديدة عن "الربو" تكشف المخاطر
Lebanon 24
للحوامل.. دراسة جديدة عن "الربو" تكشف المخاطر
09/11/2025 15:14:45
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
البريطانية
البريطاني
المملكة
الجزيرة
الأرز
العلم
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
Lebanon 24
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
07:11 | 2025-11-09
09/11/2025 07:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
Lebanon 24
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
05:00 | 2025-11-09
09/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
23:00 | 2025-11-08
08/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
Lebanon 24
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
16:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
44 ألف طفل على قائمة التطعيم في غزة خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
44 ألف طفل على قائمة التطعيم في غزة خلال الأيام المقبلة
14:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:11 | 2025-11-09
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
05:00 | 2025-11-09
عن رائحة الفم في الصباح.. إليكم الأسباب وطرق العلاج
23:00 | 2025-11-08
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
16:00 | 2025-11-08
خطوة بحثية واعدة: لقاح جديد ضد السّل قيد التطوير
14:00 | 2025-11-08
44 ألف طفل على قائمة التطعيم في غزة خلال الأيام المقبلة
10:41 | 2025-11-08
إليكم فوائد البروكلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24