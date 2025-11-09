Advertisement

صحة

دراسة جديدة عن تناول "الكربوهيدرات".. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 02:00
كشف العلماء أن تقليل الكربوهيدرات قد يساعد في الوقاية من الاكتئاب، وبذلك قد تكون حمية الكيتو مفتاحا للتغلب على انخفاض الحالة المزاجية.
وأجرى الدراسة باحثون من برنامج الطب النفسي التدخلي، مستشفى سانت مايكل في كندا، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جاما الطب النفسي (JAMA Psychiatry) في الخامس من تشرين الثاني الحالي، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.


واستخدمت هذه الحمية أيضاً منذ عشرينيات القرن الماضي في الطب التقليدي لعلاج حالة عصبية خطيرة وهي الصرع المقاوم للأدوية.


وتابع الباحثون السجلات الصحية لأكثر من 40 ألف بالغ، واكتشفوا أن حمية الكيتو قد تخفف أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ، ولم يتمكن العلماء من تحديد السبب الدقيق وراء ذلك.


مع ذلك، فقد أشار الباحثون إلى أن هذه الحمية قد توفر مصدراً بديلاً للطاقة لخلايا الدماغ، وهنا قد تلعب دوراً في علاج الأمراض العقلية، وقالوا: "تشير هذه النتائج إلى أن حمية الكيتو قد تفيد في علاج الاكتئاب لدى فئات سكانية متنوعة، بما في ذلك اضطراب الاكتئاب الشديد".
 
 
وتهدف حمية الكيتو، من خلال التخلص تقريبا من الكربوهيدرات عالية الطاقة، إلى أن يصل الناس إلى حالة تسمى الكيتوزية، وهذا يعني عدم تناول الخبز والمعكرونة والأرز، وعدم تناول الخضروات النشوية مثل الذرة والفاصوليا والقرع، ونادراً ما يتناول الفاكهة.


وفي الحالة الكيتوزية، يقوم الجسم بحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدون الكربوهيدرات، مما يساعد الناس على إنقاص الوزن.


ويتكون نظام الكيتو الغذائي غالباً من 75% دهون، و20% بروتين، و5% كربوهيدرات فقط.


وعلى النقيض من ذلك، توصي نصائح النظام الغذائي الصحي المتوازن الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بتناول 30% دهون، و15% بروتين، و55% كربوهيدرات. (الجزيرة نت)
النظام الغذائي

البريطانية

البريطاني

المملكة

الجزيرة

الأرز

العلم

جزيرة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24