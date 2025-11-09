24
صحة
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
Lebanon 24
09-11-2025
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأطباء وخبراء التغذية أن الأسماك لا تُعدّ مصدرا غنيا بأحماض أوميغا-3 فحسب، بل تحتوي أيضا على العديد من العناصر الغذائية التي تعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان.
وفيما يلي خمس منها:
1. مصدر طبيعي لفيتامين D
تُعدّ الأسماك الدهنية مثل
السلمون
والرنجة والماكريل من أغنى المصادر بفيتامين D. فمجرد تناول 100 غرام من السلمون يكفي لتغطية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الضروري لتقوية العظام، وتعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.
2. بروتين عالي الجودة
يمتص الجسم بروتين السمك بنسبة تتراوح بين 95 و98 بالمئة، مقارنة بـ85 إلى 90 بالمئة فقط من بروتين اللحوم. كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله مثاليا للرياضيين وكبار السن والأطفال.
3. عناصر دقيقة لإطالة العمر
تحتوي الأسماك على مجموعة من العناصر الحيوية المهمة:
السلينيوم: مضاد قوي للأكسدة يحمي من السرطان.
اليود: ضروري لصحة الغدة الدرقية.
الزنك: يعزز المناعة والصحة الإنجابية.
4. الكولاجين لبشرة شابة
تُعدّ الأسماك، خاصة السلمون والتونة، مصدرا غنيا بالكولاجين الطبيعي الذي يحسّن مرونة الجلد وصحة المفاصل، ويؤخر ظهور التجاعيد.
5. ببتيدات طبيعية لتنظيم ضغط
الدم
تحتوي بروتينات السمك على ببتيدات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم بطريقة مشابهة لتأثير بعض الأدوية، كما تقوّي الأوعية الدموية وتحسّن تدفق الدم. (روسيا اليوم)
