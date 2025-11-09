Advertisement

صحة

5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1439979-638982944225778706.jpg
Doc-P-1439979-638982944225778706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الأطباء وخبراء التغذية أن الأسماك لا تُعدّ مصدرا غنيا بأحماض أوميغا-3 فحسب، بل تحتوي أيضا على العديد من العناصر الغذائية التي تعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان.
 
وفيما يلي خمس منها:
Advertisement

1. مصدر طبيعي لفيتامين D
تُعدّ الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل من أغنى المصادر بفيتامين D. فمجرد تناول 100 غرام من السلمون يكفي لتغطية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الضروري لتقوية العظام، وتعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.

2. بروتين عالي الجودة
يمتص الجسم بروتين السمك بنسبة تتراوح بين 95 و98 بالمئة، مقارنة بـ85 إلى 90 بالمئة فقط من بروتين اللحوم. كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله مثاليا للرياضيين وكبار السن والأطفال.

3. عناصر دقيقة لإطالة العمر
تحتوي الأسماك على مجموعة من العناصر الحيوية المهمة:

السلينيوم: مضاد قوي للأكسدة يحمي من السرطان.

اليود: ضروري لصحة الغدة الدرقية.

الزنك: يعزز المناعة والصحة الإنجابية.
 
4. الكولاجين لبشرة شابة
تُعدّ الأسماك، خاصة السلمون والتونة، مصدرا غنيا بالكولاجين الطبيعي الذي يحسّن مرونة الجلد وصحة المفاصل، ويؤخر ظهور التجاعيد.

5. ببتيدات طبيعية لتنظيم ضغط الدم
تحتوي بروتينات السمك على ببتيدات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم بطريقة مشابهة لتأثير بعض الأدوية، كما تقوّي الأوعية الدموية وتحسّن تدفق الدم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!
lebanon 24
09/11/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للخضروات والفواكه البنفسجية.. تعرفوا إليها
lebanon 24
09/11/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
lebanon 24
09/11/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
lebanon 24
09/11/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

السلمون

أوميغا

روسيا

رياضي

التون

ماكري

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:28 | 2025-11-09
09:52 | 2025-11-09
05:00 | 2025-11-09
02:00 | 2025-11-09
23:00 | 2025-11-08
16:00 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24