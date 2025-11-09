حل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. هذا ما توصل اليه العلماء



وبحسب تقرير نشرته جريدة " إكسبرس" ، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد توصلت دراسة جديدة إلى اكتشاف علمي مذهل قد يحمل مفتاح إطالة عمر الإنسان.



ونجح العلماء عبر هذه الدراسة الجديدة في حل لغز لأطول الثدييات عمراً، وهو ذو الرأس المقوس، إذ يستطيع هذا الحوت العيش لأكثر من 200 عام، حيث تبين أن الفضل في ذلك يعود إلى بروتين (CIRBP) الموجود في المحيط، والذي يساعد هذا النوع من الحيتان على إعادة بناء الحمض النووي التالف. تمكن العلماء من حل لغز مهم يتعلق بالحمض (DNA) لدى الإنسان، وهو ما قد يُمكنهم من إحداث تعديلات قد تؤدي إلى تمكين البشر من العيش لمئات السنين، وهو ما يعني طفرة هائلة في هذا المجال.وبحسب تقرير نشرته جريدة " إكسبرس" ، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد توصلت دراسة جديدة إلى اكتشاف علمي مذهل قد يحمل مفتاح إطالة عمر الإنسان.ونجح العلماء عبر هذه الدراسة الجديدة في حل لغز لأطول الثدييات عمراً، وهو ذو الرأس المقوس، إذ يستطيع هذا الحوت العيش لأكثر من 200 عام، حيث تبين أن الفضل في ذلك يعود إلى بروتين (CIRBP) الموجود في المحيط، والذي يساعد هذا النوع من الحيتان على إعادة بناء الحمض النووي التالف.

ويسمح هذا البروتين، المعروف باسم "بروتين ربط الحمض النووي الريبي القابل للتحريض بالبرودة"، أو (CIRBP)، لهذا الكائن الذي يبلغ وزنه 80 طناً بمنع الإصابة بالسرطان.



وبعد تحديد هذا البروتين القوي، أضافه علماء من جامعة روتشستر في إلى الخلايا البشرية، واكتشفوا أنها تعالج نفسها بدقة أكبر، حتى إنه عندما أضافوه إلى ذباب الفاكهة، أدى ذلك إلى إطالة أعمارها.



وقالت البروفيسورة جوربونوفا، التي قادت الدراسة: "يُظهر هذا البحث أنه من الممكن العيش لفترة أطول من متوسط عمر الإنسان الحالي".



ومن خلال العمل مع علماء في ألاسكا، اكتشف فريق روتشستر أيضاً أن انخفاض درجات الحرارة يعزز بروتين (CIRBP).



وفي حين أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تطبيق هذا الاكتشاف على البشر، اقترحت غوربونوفا أنه من المفيد استكشاف كيفية تعزيز نشاط بروتين (CIRBP) في جسم الإنسان. ونظرياً، قد تُجدي تغييرات في نمط الحياة، مثل الاستحمام بالماء البارد أو التعرض لدرجات الحرارة الباردة، نفعاً.



وقالت غوربونوفا: "هناك طرق مختلفة لتحسين الحفاظ على الجينوم، وهنا نكتشف طريقة فريدة تطورت لدى حيتان الرأس المقوسة، حيث تزيد مستويات هذا البروتين بشكل كبير. علينا الآن أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تطوير استراتيجيات لزيادة تنظيم المسار نفسه لدى البشر".



لكن العلماء يؤكدون أن هذه الأفكار في الوقت الحالي هي مجرد أفكار افتراضية.



وعندما تنقسم الخلايا، تُكرر حمضها النووي للخلايا الوليدة، لكن الأخطاء في التسلسل يمكن أن تُسبب طفرات قد تؤدي إلى أورام.

ويُعتبر السؤال عن سبب عدم إصابة الثدييات الكبيرة بالسرطان بنفس الوتيرة، على الرغم من امتلاكها العديد من الخلايا المنقسمة، لغزاً بيولوجياً يُعرف باسم مفارقة "بيتو"، إلا أن العلماء توصلوا الآن إلى نتيجة مفادها أن الحيتان عانت من طفرات أقل مُسببة للسرطان بسبب بروتين (CIRBP).



ويمكن أن يساعد هذا البروتين في إصلاح كسور الحمض النووي، وهو أخطر أشكال التلف الجيني، حيث تستطيع حيتان الرأس المقوسة إصلاح خلاياها بشكل أفضل من البشر، مما يسمح لحمضها النووي بالبقاء سليمًا لفترات أطول.



وسيختبر الفريق الآن ما إذا كان البروتين قادراً على أداء وظيفته في الثدييات الأصغر والأقصر عمراً كما هو الحال في حوت العشرين متراً.