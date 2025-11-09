العلم يقترب من التغلب على أخطر مرض في العالم.. اليكم التفاصيل

قد يكون العلماء على وشك تطوير لقاح جديد لمكافحة مرض السل، أحد أخطر الأمراض في العالم.

وقبل أكثر من قرن، طور الباحثون لقاح بي سي جي (BCG)، الذي أدى إلى انخفاض كبير في حالات السل في مثلاً من أكثر من 80 ألف حالة سنوياً إلى بضع مئات فقط خلال العقود التالية.لكن، بحسب "دايلي ميل"، لا يزال السل يحصد أرواح أكثر من مليون شخص سنوياً، وهو مرض فتاك بشكل خاص في البلدان النامية حيث يكون الوصول إلى المضادات الحيوية الحديثة محدوداً.وقد جعلت مقاومة المرض لبعض الأدوية السبب للوفيات المعدية عالمياً.كما أن اللقاح الحالي أقل حماية للبالغين على الرغم من فاعليته للأطفال، وخاصة في المناطق ذات معدل انتشار مرتفع للسل.الجيل الجديد من اللقاحوالآن، يعمل علماء معهد للتكنولوجيا على لقاح من الجيل التالي باستخدام بروتينات تنتجها المتفطرة السلية، وهي البكتيريا المسببة للسل.وقام الفريق بإصابة الخلايا البلعمية البشرية، وهي خلايا دم بيضاء تُعزز المناعة عن طريق ابتلاع مسببات الأمراض وتدميرها، ببكتيريا السل.ثم استخلصوا بروتينات تسمّى MHC-II من سطح هذه الخلايا، وحددوا ببتيدات محددة، وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، ترتبط بهذه البروتينات.واكتشف الباحثون أن 24 ببتيداً حفّزت استجابة من الخلايا التائية، وهي خلايا الجهاز المناعي المكافحة لمسببات الأمراض، ما يشير إلى أن هذه الببتيدات تساعد الخلايا التائية على التعرّف على بكتيريا السل وتدميرها بفعالية أكبر.ويعتقد فريق البحث أن لقاحاً يستخدم مزيجاً من الببتيدات سينجح على الأرجح مع معظم الناس.أمل كبير في اللقاح الجديدوقال برايان برايسون، الأستاذ المشارك في الهندسة البيولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعضو معهد راجون التابع لمستشفى ماساتشوستس العام بريغهام في : "لا يزال هناك عبء هائل من السل على مستوى العالم، ونودّ أن نُحدث فرقاً فيه".وتابع موضحاً: "ما حاولنا القيام به في هذا اللقاح الأولي ضد السل هو التركيز على المستضدات التي رأيناها بشكل متكرر في فحوصاتنا، والتي يبدو أيضاً أنها تحفز استجابة في الخلايا التائية حتى لدى من أصيبوا سابقاً بعدوى السل".لقاح عام 1921ويتم الوقاية من الإصابة بالسل في جميع أنحاء العالم بشكل أساسي باستخدام لقاح بي سي جي BCG، الذي طُوّر عام 1921.ومنذ ذلك الحين، لم تتم الموافقة على أي لقاحات أخرى للاستخدام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المتفطرة السلية تُنتج أكثر من 4 آلاف بروتين، ما يجعل من الصعب تحديد تلك التي تُحفز استجابة مناعية قوية.وتشير تقديرات إلى أنه في عام 2023، أصيب ما يقرب من 10.8 مليون شخص بمرض السل، مع 1.25 مليون حالة وفاة نتيجة لهذا المرض.