متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟

يمنح شرب القهوة شعوراً بمزيد من اليقظة والنشاط، كما أن القهوة قد تسرّع حركة الأمعاء، لكن شربها في وقت متأخر قد يعيق النوم ليلاً، كما أن الإفراط في شربها قد يسبب التوتر والقلق.وبحسب سامانثا ديراس، أخصائية تغذية في : "يمكن للكافيين الزائد أن يزيد من معدل ضربات القلب، ويُحفّز الجهاز العصبي المركزي بشكل مفرط، ويُسبب ارتعاشاً عضلياً، ويزيد من إنتاج حمض المعدة".وتوضح ستيفاني أخصائية التغذية في أن العامة الجيدة هي تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهراً.فتناول الكافيين في وقت متأخر قد يُؤدي إلى تغييرات في بنية النوم، ما يقلل من النوم العميق المُنعش، بينما يُعزز النوم الخفيف الأقل انتعاشاً.لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد القهوة؟تشرح جونسون: "يعزز الكافيين الطاقة عن طريق منع ناقل عصبي يُسمى الأدينوزين من الارتباط بمستقبلات في الدماغ.وبمجرد أن يبدأ تأثير الكافيين بالزوال، يصبح الأدينوزين الحر المتراكم قادراً أخيراً على الارتباط بمستقبلاته، مما يؤدي أحياناً إلى ظهور مفاجئ للتعب، كما تقول ستيفاني جونسون.ووفق "فري ويل هيلث"، من المرجح أن يتلاشى الشعور بالنعاس الناتج عن قهوتك الصباحية مع اقتراب وقت الغداء.وفي هذا الوقت، قد تلاحظ أيضاً صداعاً، كونه أحد الآثار الجانبية لانقطاع الكافيين، وقد تعاني أيضاً من انخفاض في الحالة المزاجية، وصعوبة في التركيز، وسرعة انفعال، وعدم القدرة على التفكير بوضوح.توقيت القهوة والنوممن ناحية أخرى، يمكن أن يبقى الكافيين في جسمك لمدة 10 إلى 12 ساعة. فإذا شربت القهوة في وقت متأخر جداً من اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب نومك.ليست جميع أنواع القهوة متشابهةلا تؤثر جميع أنواع القهوة على الجسم بنفس الطريقة."تختلف أنواع القهوة اختلافاً كبيراً، وينبغي على أي شخص يشرب القهوة من معرفة محتوى الكافيين"، كما أشارت ديراس.وأضافت: "مثلاً، تحتوي قهوة ستاربكس منزوعة الكافيين على كمية من الكافيين تفوق المعتاد بالنسبة لهذا النوع، وكذلك تحتوي قهوتهم العادية على كمية من الكافيين تفوق بعض مشروبات الطاقة".لذا، يُنصح بمعرفة كمية الكافيين في كل نوع قهوة، حسب نوع حبوب البن المستخدمة في إعدادها.