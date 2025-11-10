Advertisement

صحة

متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1440236-638983572748890733.jpg
Doc-P-1440236-638983572748890733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمنح شرب القهوة شعوراً بمزيد من اليقظة والنشاط، كما أن القهوة قد تسرّع حركة الأمعاء، لكن شربها في وقت متأخر قد يعيق النوم ليلاً، كما أن الإفراط في شربها قد يسبب التوتر والقلق.

وبحسب سامانثا ديراس، أخصائية تغذية في مستشفى ماونت سيناي: "يمكن للكافيين الزائد أن يزيد من معدل ضربات القلب، ويُحفّز الجهاز العصبي المركزي بشكل مفرط، ويُسبب ارتعاشاً عضلياً، ويزيد من إنتاج حمض المعدة".
Advertisement

وتوضح ستيفاني جونسون أخصائية التغذية في جامعة روتجرز أن القاعدة العامة الجيدة هي تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهراً. 

فتناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم قد يُؤدي إلى تغييرات في بنية النوم، ما يقلل من النوم العميق المُنعش، بينما يُعزز النوم الخفيف الأقل انتعاشاً.

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد القهوة؟
تشرح جونسون: "يعزز الكافيين الطاقة عن طريق منع ناقل عصبي يُسمى الأدينوزين من الارتباط بمستقبلات في الدماغ.

وبمجرد أن يبدأ تأثير الكافيين بالزوال، يصبح الأدينوزين الحر المتراكم قادراً أخيراً على الارتباط بمستقبلاته، مما يؤدي أحياناً إلى ظهور مفاجئ للتعب، كما تقول ستيفاني جونسون.

ووفق "فري ويل هيلث"، من المرجح أن يتلاشى الشعور بالنعاس الناتج عن قهوتك الصباحية مع اقتراب وقت الغداء.

وفي هذا الوقت، قد تلاحظ أيضاً صداعاً، كونه أحد الآثار الجانبية لانقطاع الكافيين، وقد تعاني أيضاً من انخفاض في الحالة المزاجية، وصعوبة في التركيز، وسرعة انفعال، وعدم القدرة على التفكير بوضوح.


توقيت القهوة والنوم
من ناحية أخرى، يمكن أن يبقى الكافيين في جسمك لمدة 10 إلى 12 ساعة. فإذا شربت القهوة في وقت متأخر جداً من اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب نومك.

ليست جميع أنواع القهوة متشابهة
لا تؤثر جميع أنواع القهوة على الجسم بنفس الطريقة.

"تختلف أنواع القهوة اختلافاً كبيراً، وينبغي على أي شخص يشرب القهوة من معرفة محتوى الكافيين"، كما أشارت ديراس.



وأضافت: "مثلاً، تحتوي قهوة ستاربكس منزوعة الكافيين على كمية من الكافيين تفوق المعتاد بالنسبة لهذا النوع، وكذلك تحتوي قهوتهم العادية على كمية من الكافيين تفوق بعض مشروبات الطاقة".

لذا، يُنصح بمعرفة كمية الكافيين في كل نوع قهوة، حسب نوع حبوب البن المستخدمة في إعدادها.
مواضيع ذات صلة
احذروا.. تناول العشاء في وقت متأخر يسبب هذه الأمراض
lebanon 24
10/11/2025 10:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
6 أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة.. ما هي؟
lebanon 24
10/11/2025 10:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
lebanon 24
10/11/2025 10:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لودريان في توقيت استثنائي: رسائل تتجاوز لبنان إلى المنطقة وتحذير من تراجع الاهتمام الدولي بلبنان
lebanon 24
10/11/2025 10:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى ماونت سيناي

جامعة روتجرز

من اليوم

القاعدة

جونسون

التركي

الترك

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:35 | 2025-11-10
23:00 | 2025-11-09
16:00 | 2025-11-09
13:28 | 2025-11-09
09:52 | 2025-11-09
07:11 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24